Hà Nội định hướng 9 cực phát triển

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định Hà Nội phát triển theo mô hình 9 cực, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, tổ chức lại không gian đô thị theo cấu trúc đa tầng, đa lớp.

Sáng 27/1, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô. Đề án được xây dựng trên cơ sở tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô đã phê duyệt trước đây, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo do các quy hoạch cũ được lập theo hai hệ thống pháp luật, quy trình và thời kỳ khác nhau.

Căn cứ Nghị quyết 258 của Quốc hội ban hành ngày 11/12/2025, Hà Nội được phép lập một Quy hoạch tổng thể duy nhất, cụ thể hóa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và tích hợp các nội dung của hai quy hoạch trước. Từ đó, thành phố xây dựng đề án mới với tầm nhìn dài hạn đến năm 2100.

Theo định hướng mới, không gian Thủ đô được xác lập là một tổng thể đô thị thống nhất, phát triển theo mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm. Toàn đô thị có 9 cực phát triển gắn với 9 trung tâm lớn, được phân cách bởi hành lang xanh, vành đai xanh, nêm xanh, sông hồ và liên kết bằng hệ thống giao thông vành đai, hướng tâm.

Một góc Hà Nội nhìn từ khu vực hồ Trúc Bạch. Ảnh: Giang Huy

9 cực phát triển gồm đô thị trung tâm hữu ngạn sông Hồng là lõi lịch sử mở rộng, hình thành cực văn hóa, lịch sử, chính trị và không gian đô thị Olympic. Cực phía Bắc tại Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn định hướng dịch vụ, thương mại quốc tế, tài chính, logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và công nghiệp công nghệ cao.

Cực phía Đông tại Gia Lâm, Long Biên là cửa ngõ phía Đông, phát triển thương mại, dịch vụ, logistics hiện đại gắn với trục quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cực phía Nam tại Thường Tín, Phú Xuyên định hướng công nghiệp, logistics, đầu mối giao thông đa phương thức gắn với sân bay thứ hai phía Nam Hà Nội và đường sắt tốc độ cao.

Khu vực Vân Đình, Đại Nghĩa phát triển đô thị sinh thái, cảnh quan sông nước gắn với không gian di sản, tín ngưỡng. Cực phía Tây Nam tại Xuân Mai, Chương Mỹ định hướng giáo dục, đào tạo, y tế và nghỉ dưỡng sinh thái.

Cực phía Tây tại Hòa Lạc giữ vai trò đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục, trọng tâm là Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội. Cực phía Tây Bắc tại Sơn Tây, Ba Vì là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng gắn với nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Không gian sông Hồng được xác định là cực cảnh quan đặc biệt kết hợp tài chính, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Phát triển không gian ngầm

Một điểm mới của quy hoạch là tổ chức không gian đô thị theo chiều thẳng đứng nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất và giảm áp lực cho khu vực lõi. Không gian ngầm được phân lớp để bố trí hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, quảng trường ngầm và các công trình công cộng.

Các lớp sâu hơn dành cho hệ thống giao thông ngầm, đường sắt đô thị, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phòng chống ngập. Lớp sâu phục vụ hạ tầng chiến lược liên quan an ninh, quốc phòng và các tuyến đường sắt đô thị đi ngầm.

Mặt đất được ưu tiên cho không gian công cộng, cây xanh, mặt nước, đi bộ và bảo tồn di sản. Trên cao, thành phố định hướng phát triển các tổ hợp công trình mật độ cao tại các điểm TOD và dọc vành đai, kết nối bằng hệ thống cầu đi bộ.

Thiết bị bay không người lái (drone) tại một buổi trình diễn ở Hồ Tây hồi tháng 1/2024. Ảnh: Giang Huy

Quy hoạch cũng nghiên cứu không gian cho phương tiện bay tầm thấp phục vụ giao thông, logistics và du lịch đô thị, đồng thời dành tầng không gian cao hơn cho quản lý hàng không, viễn thông, khí tượng và quốc phòng.

Giai đoạn 2026-2035, Hà Nội dự kiến huy động khoảng 14,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, GRDP tăng bình quân 11,25% mỗi năm, quy mô GRDP đạt khoảng 203 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 19.350 USD.

Giai đoạn 2036-2045, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến khoảng 50,34 triệu tỷ đồng, GRDP tiếp tục tăng bình quân 11,25% mỗi năm, quy mô GRDP đạt khoảng 670 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 44.300 USD.

Sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, đề án sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Võ Hải