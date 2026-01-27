Hà Nội dự kiến phát triển 5 khu đô thị mới hơn 4 triệu tỷ đồng

Hà Nội dự kiến có 5 khu đô thị mới với mức đầu tư khoảng 4 triệu tỷ đồng, thuộc danh mục dự án chiến lược giai đoạn 2026-2035.

Thông tin này được nêu trong báo cáo về các nội dung chính trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm của UBND TP Hà Nội. Báo cáo này được trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp ngày 27/1.

Thành phố dự báo đến 2045 có khoảng 15-16 triệu dân theo kịch bản mở rộng, không khống chế dân số cơ học, mà quản lý phù hợp với ngưỡng chịu tải của hạ tầng. Tỷ lệ đất đô thị có thể đạt 45-50% vào 2045 khi phát triển mô hình đô thị nén kết hợp không gian xanh, tạo dư địa cho các dự án đầu tư trọng điểm.

Giai đoạn 2026-2035, Thủ đô lên kế hoạch huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 14,5 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ doanh nghiệp tư nhân và dân cư chiếm hơn 60%.

Thành phố đề xuất kêu gọi đầu tư để phát triển 5 khu đô thị mới với tổng mức đầu tư hơn 4 triệu tỷ đồng. Các dự án này tập trung ở khu vực Vành đai 4, phía bắc (Mê Linh, Đông Anh), phía đông (Gia Lâm) và phía tây (Hòa Lạc).

Trong giai đoạn này, Hà Nội cũng dự kiến tái cấu trúc đô thị với 5 dự án. Trong đó, khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận (diện tích 81 ha) sẽ được cải tạo chỉnh trang 80%, tái cấu trúc các công trình công cộng 20%.

Tại khu vực sông Hồng, thành phố có thể tái cấu trúc trên diện tích 1.800 ha, cần tổng mức đầu tư đến 720.000 tỷ đồng. 35% tại khu vực này có thể được cải tạo chỉnh trang, 65% tái cấu trúc. Thành phố dự kiến cần di dân 200.000 người. Do đó, nhu cầu về quỹ đất tái định cư khoảng 900 ha, trong đó 30% tại chỗ, 70% ở các khu đô thị mới tại Đông Anh, Long Biên.

Ngoài ra, một số ô phố trong phạm vi vành đai 3 cũng có thể được thí điểm, với tổng diện tích khoảng 130 ha, di dân 42.000 người.

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn xác định 2026-2035 là giai đoạn tập trung đầu tư hạ tầng, dự kiến tổng vốn chiếm gần 44% GRDP. Thành phố đã lên danh sách 14 dự án hạ tầng chiến lược. Đường sắt đô thị là hạng mục cần nhiều vốn đầu tư nhất với khoảng 1,5 triệu tỷ đồng cho 14 tuyến, tổng chiều dài xấp xỉ 1.000 km. Tiếp sau đó là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 855.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, danh mục hạ tầng chiến lược của Hà Nội còn có Vành đai 4,5; Vành đai 5, các quốc lộ (1A, 21A, 32), cầu qua sông Hồng, cầu qua sông Đà...

* Các khu đô thị mới trong danh mục dự án chiến lược của Hà Nội:

Giai đoạn 2026-2035 STT Khu đô thị Diện tích (ha) Vốn (tỷ đồng) 1 Hai bên Vành đai 4 (phía nam) 10.000 1.000.000 2 Hai bên Vành đai 4 (phía tây) 10.000 1.000.000 3 Khu vực đô thị mới phía bắc (Mê Linh, Đông Anh) 9.000 800.000 4 Khu vực đô thị phía đông (Gia Lâm) 8.000 800.000 5 Khu vực đô thị phía tây (Hòa Lạc) 4.700 470.000 Tổng 49.7000 4.070.000

Anh Tú