Hà Nội đặt mục tiêu 27 doanh nghiệp trên 1.000 người dân

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 vào tháng 5, khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại tọa đàm "Nghị quyết 68 - Động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam" ngày 15/8, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối 2025 có khoảng 230.000 doanh nghiệp thực tế hoạt động. Con số này tương đương với tỷ lệ 27 doanh nghiệp trên 1.000 dân.

Cùng với đó, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 50-55% tổng sản phẩm địa phương (GRDP). Theo kịch bản và chỉ tiêu Thủ tướng giao, GRDP năm 2025 ước đạt khoảng 63,5 tỷ USD (tăng 8,5%). Như vậy, đóng góp của khu vực tư nhân ước khoảng 31,8-35 tỷ USD, tạo việc làm cho 55-60% lực lượng lao động.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại tọa đàm, ngày 15/8. Ảnh: Phạm Hùng

Ông Dũng chia sẻ ngay tại Thủ đô, những minh chứng rõ nét về sức sống của nền kinh tế tư nhân có thể dễ dàng nhìn thấy. Ông dẫn chứng làng gốm Bát Tràng có các nghệ nhân trẻ kết hợp tinh hoa nghề truyền thống với công nghệ in 3D, tạo ra những sản phẩm tinh xảo xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Hay tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đội ngũ kỹ sư nghiên cứu, phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo phục vụ y tế cộng đồng, từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Còn tại các khu, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao khác trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp tư nhân không ngừng mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng chất lượng sản phẩm và tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

"Tất cả tạo nên bức tranh về sức bật của cộng đồng doanh nghiệp, từ những doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các tập đoàn lớn. Chính họ tạo nên những "mạch máu" nuôi dưỡng bản sắc kinh tế mới của Hà Nội", ông Dũng nói.

Theo lãnh đạo thành phố, sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, thành phố có loạt giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp như cắt giảm thủ tục hành chính, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch và công khai, minh bạch trong kêu gọi đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng, năng lượng.

"Hà Nội quyết tâm cải cách, đổi mới để khu vực kinh tế tư nhân bứt phá, xứng đáng là động lực quan trọng", ông nói, khẳng định thành phố cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với tinh thần sẵn sàng kiến tạo, phục vụ vì lợi ích chung.

7 tháng đầu năm 2025, Hà Nội thành lập mới hơn 18.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 180.000 tỷ đồng. Khu vực hộ kinh doanh cũng tăng tốc mạnh; số hộ chuyển đổi lên doanh nghiệp gấp 3-4 lần trước đây, dự kiến cả năm đạt khoảng 10.000 hộ.

Phương Dung