Hà Nội dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số cấp địa phương

Hà Nội xếp hạng cao nhất cả nước về mức độ chuyển đổi số năm 2024, theo công bố sáng 21/10 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (DTI). Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số, tiếp theo là Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, TP HCM và Thanh Hóa.

Theo báo cáo, chỉ số DTI quốc gia năm 2024 đạt 0,7955 điểm, tăng 8,6% so với năm 2023, tốc độ cao hơn so với năm trước. Một phần nguyên nhân đến từ việc Việt Nam tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, đứng thứ 71 trong 193 quốc gia và vùng lãnh thổ.

10 địa phương dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số năm 2024. Số liệu: Bộ KH&CN

Ở cấp địa phương, giá trị trung bình của DTI cấp tỉnh đạt 0,6961 điểm, tăng 2,6% so với năm 2023 và duy trì đà tăng đều từ năm 2020. Ba trụ cột của chỉ số gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đều tăng, trong đó hai trụ cột sau tăng hơn 13%, phản ánh quá trình chuyển đổi mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đây là năm thứ năm chỉ số DTI được công bố, nhằm theo dõi và đánh giá thực chất, khách quan kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành và địa phương. DTI là công cụ phản ánh năng lực triển khai chuyển đổi số của từng địa phương, đồng thời giúp các tỉnh, thành phố xác định điểm mạnh, điểm yếu để cải thiện.

Dữ liệu để tính toán DTI được thu thập và đánh giá trực tuyến, kết hợp giữa đo lường tự động và báo cáo của bộ ngành, địa phương, sau đó được thẩm định lại. Cách làm này giúp bảo đảm tính chính xác, minh bạch và giảm thủ tục hành chính trong quá trình tổng hợp.

Cục phó Chuyển đổi số quốc gia Nguyễn Phú Tiến giới thiệu kết quả DTI. Ảnh: Minh Sơn

Cục phó Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Phú Tiến, cho biết kể từ khi bộ chỉ số DTI ra đời năm 2020, phương pháp đánh giá đã ba lần được điều chỉnh để cập nhật chỉ đạo mới và hướng tới bộ chỉ số gọn nhẹ, khả thi hơn. "Trước đây DTI có tới 300 chỉ số, nhưng qua các năm được tinh gọn, nay chỉ còn 47 chỉ số thành phần ở cấp tỉnh", ông nói.

Chia sẻ tại Ngày Chuyển đổi số, ông kỳ vọng các địa phương sẽ có sự bứt phá về chỉ số DTI trong các kỳ công bố tiếp theo, khi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ban hành cuối năm 2024 đi vào cuộc sống.

Theo Cục chuyển đổi số quốc gia, so với mọi năm, kỳ đánh giá năm nay có khác biệt khi diễn ra vào thời điểm cả nước cắt giảm 46% đầu mối cấp tỉnh, đưa tổng số từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Các địa phương mới hình thành sau sáp nhập sẽ được tính điểm DTI dựa trên giá trị trung bình cộng của các tỉnh trước đó, bảo đảm tính thống nhất trong đánh giá.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Trước đó, đầu tháng 10, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025, với Hà Nội là địa phương đứng đầu, đạt 65,68 điểm. Việc cùng lúc dẫn đầu cả hai bảng xếp hạng về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho thấy nỗ lực nhất quán của Thủ đô trong xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số và xã hội số.

