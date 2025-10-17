Viettel Telecom muốn thành công ty công nghệ

Viettel Telecom, nhà mạng lớn nhất tại Việt Nam, đặt mục tiêu trở thành công ty công nghệ tầm thế giới, với doanh thu ngoài viễn thông chiếm trên 20%.

Đây là một trong những mục tiêu được lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đưa ra tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống hôm 16/10. Tổng giám đốc Hoàng Trung Thành cho biết đơn vị sẵn sàng chuyển dịch từ một công ty viễn thông truyền thống (Telco) sang công ty công nghệ (Techco) ngang tầm thế giới. "Mục tiêu doanh thu dịch vụ đạt 115 nghìn tỷ đồng vào năm 2030", ông nói.

Tổng giám đốc Viettel Telecom Hoàng Trung Thành phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VTT

Bắt đầu bước vào thị trường viễn thông ngày 15/10/2000 với việc tổ chức kinh doanh thử nghiệm dịch vụ điện thoại đường dài 178, sử dụng công nghệ VoIP trên tuyến Hà Nội - TP HCM, sau 25 năm, Viettel Telecom trở thành nhà mạng lớn nhất tại Việt Nam về số người dùng, với hơn 60 triệu.

Theo ông Thành, những thay đổi nhanh chóng về công nghệ, xuất hiện các đối thủ phi truyền thống đòi hỏi công ty có mô hình kinh doanh mới. "Những điều đó vừa là thách thức vừa là cơ hội trong hành trình mới, hành trình chuyển dịch từ Telco sang Techco", ông Thành cho biết.

Để thực hiện, công ty cho biết thời gian tới sẽ tập trung chuyển dịch công nghệ, mạng lưới theo mục tiêu của Chiến lược Hạ tầng số quốc gia đến năm 2030; phát triển nền tảng, cấu trúc mở, tích hợp AI, cloud cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp; ứng dụng AI trong quản trị, tăng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và chuyển dịch sử dụng nhân lực viễn thông sang kỹ sư hệ thống, công nghệ thông tin.

"Chuyển dịch cấu trúc doanh thu theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ở lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ ngoài viễn thông", ông Thành cho hay, đồng thời nhắc đến con số 20% doanh thu ngoài viễn thông, ngang tầm với các mô hình Telco chuyển dịch thành Techco trên thế giới.

Tại buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, đánh giá chiến lược của Viettel Telecom "là tư duy và tầm nhìn đúng đắn". Ông Thắng đề nghị đơn vị cần đột phá trong áp dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, quan tâm phát triển con người, xây dựng cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy.

Tại sự kiện, Viettel Telecom cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Lưu Quý