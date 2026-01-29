Hà Nội chốt tiếng Anh là môn thứ ba thi lớp 10

Hà Nội chọn Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) là môn thứ ba thi lớp 10 năm 2026, tương tự năm ngoái, nhưng công bố trước hai tháng.

Thông tin được Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra chiều 29/1. Bài thi theo hình thức trắc nghiệm, làm trong 60 phút. Sở cho biết nội dung đề chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Hiện môn Ngoại ngữ 1 được dạy ở Hà Nội gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Trong đó, tiếng Anh chiếm phần lớn.

Sở cho biết việc chọn môn thứ ba góp phần thực hiện những chủ trương, quyết sách của nhà nước về việc về việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát, hầu hết trường muốn chọn môn này.

Trước đó, hơn 10 tỉnh, thành đã công bố môn thứ ba thi lớp 10, hầu hết chọn Tiếng Anh (hoặc Ngoại ngữ). Riêng Tuyên Quang chọn môn Khoa học tự nhiên.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này nằm trong nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học, nhưng các địa phương không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, công bố trước 31/3.

Điều này đồng nghĩa từ năm sau, môn thứ ba sẽ là ẩn số với phụ huynh và học sinh, bởi môn tiếng Anh đã được nhiều tỉnh, thành chọn hai năm liên tiếp (2024 và 2025).

Thanh Hằng