Loạt tỉnh, thành chọn Tiếng Anh là môn thứ ba thi lớp 10

13 địa phương đã công bố môn thứ ba thi lớp 10 năm nay, hầu hết chọn Tiếng Anh, duy nhất Tuyên Quang thi Khoa học tự nhiên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình ngày 28/1 công bố Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) là môn thứ ba thi lớp 10. Bài thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, trong 60 phút.

Trước đó, hàng loạt địa phương chọn tương tự, như TP HCM, Cao Bằng, Cần thơ, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng... Tuyên Quang là tỉnh duy nhất chọn môn Khoa học tự nhiên. Riêng Vĩnh Long xét tuyển, nhưng thí sinh muốn thi vào trường chuyên vẫn phải làm bài thi ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh.

Về thời gian làm bài, theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn thứ ba thi trong 60 hoặc 90 phút. Hầu hết tỉnh, thành chọn 60 phút, hình thức chủ yếu là trắc nghiệm, số ít kết hợp tự luận.

STT Tỉnh, thành Môn thứ ba 1 Cao Bằng Tiếng Anh 2 Cần Thơ Ngoại ngữ 3 Đà Nẵng Ngoại ngữ 4 Đồng Tháp Tiếng Anh 5 Hải Phòng Ngoại ngữ 6 Lạng Sơn Tiếng Anh 7 Nghệ An Ngoại ngữ 8 Ninh Bình Ngoại ngữ 9 Thanh Hóa Tiếng Anh 10 TP HCM Ngoại ngữ 11 TP Huế Ngoại ngữ 12 Tuyên Quang Khoa học tự nhiên 13 Vĩnh Long THPT chuyên: Văn, Toán, Tiếng Anh + môn chuyên

Còn lại: Xét tuyển

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, công bố môn thi thứ ba trước 31/3 hàng năm.

Năm ngoái, Tiếng Anh (hoặc Ngoại ngữ) là lựa chọn của gần 60/63 tỉnh, thành cũ. Trong số còn lại, Cà Mau, Gia Lai và Vĩnh Long tổ chức xét tuyển lớp 10; còn Hà Giang chọn môn thứ ba là Lịch sử và Địa lý.

Thí sinh thi lớp 10 công lập TP HCM tại điểm thi trường THCS Đặng Tấn Tài, TP HCM, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thanh Hằng