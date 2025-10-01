Đến 6h hôm nay, nội thành Hà Nội còn hơn 20 điểm ngập gây khó khăn cho giao thông như tại Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, Đại Lộ Thăng Long...

Theo Công ty thoát nước Hà Nội, các điểm còn úng ngập trên lưu vực sông Nhuệ gồm: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui ĐL Thăng Long số 5,6 Km9+656, Ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng...

Lưu vực sông Tô Lịch giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính...

Ở lưu vực Tả Hồng còn một số điểm ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Lý giải nguyên nhân ngập diện rộng và một số điểm ngập lâu, Công ty thoát nước cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn Bão số 10 trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung mưa từ 11h30 đến 17h30 ngày 30/9 trên địa bàn xuất hiện mưa lớn, lượng mưa phổ biến 250–350mm, cục bộ cao tại phường Hai Bà Trưng 420mm, Ô Chợ Dừa 510mm.

Bên cạnh đó mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tính đến 6h00’, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; hồ Hoàn Kiếm 8,00m (vượt mực nước khống chế là 7,70m.

Công ty thoát nước đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập.

Vận hành 100% các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở (20/20 bơm), Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ mực nước trên hệ thống.