Phụ huynh phải bốc thăm giành suất vào trường công cho con

Hà NộiTrong hai ngày 27-28/8, khoảng 700 phụ huynh phải bốc thăm để giành suất cho con vào trường Mầm non Hoàng Liệt vì số đăng ký gấp đôi chỉ tiêu.

Buổi bốc thăm được tổ chức tại UBND phường Hoàng Liệt với quy trình hai vòng. Vòng một là bốc thăm số thứ tự. Sau khi đảm bảo đã tham gia vòng một, phụ huynh sẽ dùng số thứ này để lần lượt bốc thăm phiếu tuyển sinh.

Các phiếu hợp lệ là phiếu có đầy đủ xác nhận của trường Mầm non Hoàng Liệt. Phiếu đỗ được ghi "Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường". Ngược lại, nếu phiếu ghi "Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường", phụ huynh phải tìm trường ngoài công lập cho con.

Trường Mầm non Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh:Website nhà trường

Trước đó vào cuối tháng 7, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết trường Mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể thể tuyển 559 trẻ 3-5 tuổi. Để đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non với trẻ 5 tuổi, trường sẽ tuyển toàn bộ 226 trẻ trong độ tuổi này. Còn ở nhóm trẻ 3-4 tuổi, trường Hoàng Liệt chỉ có khả năng đáp ứng 333/713 trẻ đăng ký. Như vậy, số lượng vượt quá chỉ tiêu là 380.

Bà Trương Thu Hà, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, cho biết để giải quyết vấn đề không thể tiếp nhận được toàn bộ học sinh đăng ký, trường hợp cuối cùng sẽ phải tổ chức bốc thăm dưới sự chứng kiến các bên liên quan để công bằng, minh bạch.

Phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) là khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh. Đến tháng 7/2022, phường này có hơn 8.150 trẻ trong độ tuổi mầm non, trong đó 6.611 trẻ 2-5 tuổi. Trường Mầm non Hoàng Liệt là trường công lập duy nhất với bốn cơ sở, ngoài ra có 5 trường mầm non ngoài công lập và 79 nhóm lớp độc lập.

Mỗi năm, số lượng trẻ mầm non tăng khoảng 2.000, tuy nhiên, với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên tại, trường Mầm non Hoàng liệt chỉ có thể đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 20% trẻ, còn lại 82% trẻ trong địa bàn phường phải theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Bà Hà cho biết, Phòng sẽ tiếp tục tham mưu với UBND quận Hoàng Liệt để xây dựng thêm hai trường mầm non công lập nữa, nhằm đáp ứng nhu cầu người dân.

Ngày 29/8, những phụ huynh bốc được phiếu trúng tuyển cho con cần mang phiếu đến trường Mầm non Hoàng Liệt, cơ sở Tứ Kỳ, để hoàn tất hồ sơ tuyển sinh.

Thanh Hằng - Duy Phương