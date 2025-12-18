Hà Nội chốt nhà đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

UBND TP Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư thực hiện Dự án cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư, tổng mức đầu tư hơn 16.226 tỷ đồng, thanh toán bằng quỹ đất.

UBND TP Hà Nội vừa quyết định lựa chọn liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà, thành viên Tập đoàn Sun Group, làm nhà đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo quyết định, cầu Trần Hưng Đạo được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, với tổng mức đầu tư khoảng 16.226 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài chính, thành phố Hà Nội thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, giá trị khoảng 8.190 tỷ đồng. Phần còn lại được đầu tư bằng ngân sách thành phố.

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 4,18 km. Điểm đầu tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, thuộc phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề.

Cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu, mỗi nhịp dài 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép với hình tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài khoảng 1.213 m, kết cấu dầm hộp bêtông cốt thép dự ứng lực và dầm bản bêtông cốt thép dự ứng lực.

Trên toàn tuyến bố trí 3 nút giao, gồm nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê Tả Hồng - đường Cổ Linh; và nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng.

Đầu tháng 10/2025, UBND TP Hà Nội đã khởi công xây dựng đường dẫn hai đầu cầu Trần Hưng Đạo. Dự án là một trong 18 cầu đường bộ vượt sông Hồng theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô, góp phần thúc đẩy đô thị hóa khu vực phía bắc sông Hồng, thực hiện chủ trương giãn dân và giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm.

Hiện trên sông Hồng có 9 cầu đang khai thác, gồm Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên và Việt Trì - Ba Vì. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ xây thêm 9 cầu mới, trong đó có cầu Trần Hưng Đạo. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã khởi công 3 cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo.

Đoàn Loan