Hà Nội cho phép nộp phạt giao thông trực tuyến qua ứng dụng iHanoi

Thông qua ứng dụng iHanoi, người vi phạm giao thông tại Hà Nội có thể nộp phạt trực tuyến với các lỗi bị camera AI phát hiện, không phải đến cơ quan công an.

Ngày 1/7, Công an TP Hà Nội cho biết các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera AI sẽ được xử lý theo 2 hình thức. Người dân có thể trực tiếp đến trụ sở các Đội Cảnh sát giao thông hoặc lựa chọn xử lý trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Ứng dụng iHanoi. Ảnh: Tiến Trạch

Theo quy trình, sau khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông báo kèm thông tin và hình ảnh vi phạm đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi. Người dân truy cập mục "Giao thông - Thông báo phạt nguội" để xem chi tiết vi phạm.

Trường hợp đồng ý với thông tin, hình ảnh vi phạm, người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống. Căn cứ nội dung xác nhận, cơ quan công an sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng. Người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, ký số vào biên bản và gửi lại trên iHanoi.

Sau đó, cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm trên hệ thống. Người dân kiểm tra quyết định và thực hiện nộp phạt thông qua mã QR. Khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị biên lai nộp phạt và tự động cập nhật. Cảnh sát giao thông sẽ ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ (nếu có) và gỡ thông báo đình chỉ đăng kiểm đối với ôtô.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, tháng 12/2025, thành phố đã đưa vào hoạt động Trung tâm Điều khiển giao thông, kết nối với hơn 1.800 camera AI có khả năng theo dõi và phát hiện vi phạm trên đường phố. Hệ thống máy chủ phân tích AI của Trung tâm đã được kết nối đồng bộ với hệ thống quản lý phương tiện cơ giới đường bộ và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép cảnh sát giao thông phát hiện, xác định chủ phương tiện và xử lý vi phạm toàn trình trên môi trường điện tử.

Việt An