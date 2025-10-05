Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày 6/10

Hà NộiTất cả trường mầm non, phổ thông với 2,3 triệu học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 6/10, theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Nội dung trên được ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nói tại cuộc họp về chỉ đạo ứng phó bão Matmo, chiều 5/10.

* Tiếp tục cập nhật

Người dân Hà Nội dùng dịch vụ chở xe máy qua đoạn đường ngập, tối 30/9. Ảnh: Tùng Đinh

Hai ngày trước, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường chủ động hình thức dạy học dựa trên diễn biến của bão Matmo và điều kiện thực tế.

Các trường cần có phương án di dời tài sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại. Trong thời gian bị bão ảnh hưởng, trường quản lý chặt, chuẩn bị đủ nước, thực phẩm nếu cho học sinh ở trường; không tổ chức hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể ở những nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, bão Matmo sẽ đổ bộ vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng vào sáng 6/10, sức gió cấp 9, giật cấp 12. Bão sau đó đi vào Móng Cái (Quảng Ninh), đi vào vùng biên giới Việt - Trung và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Từ đêm nay đến hết đêm 7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa 150-250 mm, cục bộ trên 400 mm; đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa 70-150 mm, cục bộ trên 200 mm. Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng từ gần sáng mai mưa 70-120 mm, cục bộ trên 150 mm.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Matmo. Ảnh: NCHMF

Hôm 30/9, bão Bualoi (cơn bão số 10) gây mưa lớn liên tục, làm phát sinh hơn 80 điểm ngập ở Hà Nội, khiến giao thông hỗn loạn. Nhiều bố mẹ vật lộn để đưa con về nhà, không ít trường phải tổ chức trông giữ hoặc cho học sinh ăn tối miễn phí. Tối cùng ngày, Sở thông báo tất cả trường cho học sinh nghỉ ngày hôm sau. Quyết định được cho là chậm trễ, khiến phụ huynh phản ứng.

Võ Hải - Thanh Hằng