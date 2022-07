Hà Lê từng khủng hoảng vì bế tắc trong âm nhạc

Rapper Hà Lê cho biết từng thất vọng, mất động lực làm nghề vì thấy âm nhạc của mình chưa được nhiều người biết đến.

Trích MV "Khói" - Hà Lê (Khắc Hưng sáng tác) Trích MV "Khói" (sáng tác: Khắc Hưng). Video: Hà Lê Official

Trong MV Khói (sáng tác: Khắc Hưng) - dự án trở lại của Hà Lê sau bốn năm, anh lấy cảm hứng từ câu chuyện bản thân. Sau thành công của dự án Trịnh Contemporary (2018), vài năm gần đây, anh dần xuống tinh thần vì thấy cạn kiệt sức sáng tạo. Hà Lê thất vọng khi âm nhạc của anh chưa được nhiều người chú ý, một số mối quan hệ cá nhân cũng tan vỡ. Anh nói: "Tôi chới với thời gian dài vì thấy mình vô dụng, bất tài. Tôi tự chất vấn rằng từng này tuổi rồi mà không làm được gì cho bố mẹ, người thân, chưa chăm sóc được cuộc sống chính mình".

Thời điểm đó, anh hầu như chỉ ở trong nhà, hạn chế giao tiếp. Hà Lê cho biết "thoát ra bóng tối" bằng những việc nhỏ nhất, chẳng hạn ngồi dậy, cầm chổi và quét nhà. Rapper dần lấy động lực trở lại vì biết anh còn có âm nhạc. "Tôi nhận ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất là đối diện nó, đừng bỏ trốn", anh nói.

Hà Lê trong dự án trở lại sau bốn năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong MV, rapper đóng nhân vật chính - một chàng trai đi điều trị tâm lý nhưng vẫn che giấu bản thân qua chiếc mặt nạ méo mó. Phân cảnh nhân vật gặp ảo giác, lạc lối giữa các bức tường thể hiện sự loay hoay của anh khi bị cuốn theo cám dỗ. Đạo diễn Kiên Ứng chọn cái kết mở: chàng trai vùng dậy, chạy ra khỏi căn phòng, tìm lối thoát cho sự bế tắc của bản thân. Qua MV, rapper nhắn nhủ khán giả, đặc biệt là người trẻ: Nếu gặp vấn đề tâm lý, cách tốt nhất hãy thoải mái bộc bạch với người thân, bạn bè, đừng đeo mặt nạ và cố tươi cười.

Khói khởi đầu cho dự án Lost của Hà Lê, phát hành dạng EP (album ngắn). Sau MV đầu, anh sẽ ra tiếp hai video khác để kể trọn câu chuyện của nhân vật chính với nội dung tích cực hơn. Dự án kéo dài hai năm với 10 sản phẩm, tương ứng quãng thời gian từ lúc anh loay hoay, thất vọng đến khi tìm ra hướng đi mới.

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, là tên tuổi nổi bật trong giới Underground. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê với âm nhạc. Thời gian du học, Hà Lê tiếp xúc nhiều với văn hóa hip hop. Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội...

Tam Kỳ