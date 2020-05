Hà Lê ra mắt album nhạc Trịnh

Ca sĩ Hà Lê phát hành album "Ở trọ", gồm bảy ca khúc nhạc Trịnh được phối mới, tối 28/5.

Album gồm các ca khúc: Ở trọ, Diễm xưa, Mưa hồng, Biển nhớ, Tuổi đá buồn, Nhớ mùa thu Hà Nội, Huế - Sài Gòn - Hà Nội. Các nhạc phẩm quen thuộc được phối khí theo nhiều phong cách như RnB, World Music, EDM, Reggae...

Hà Lê, Bùi Lan Hương hát nhạc Trịnh trên nền EDM MV "Mưa hồng", ra mắt hồi tháng 5/2019. Video: Sony Music.

Nhạc sĩ Quốc Trung đánh giá cao sự sáng tạo, cách hát của Hà Lê trong album. "Tôi nghĩ nhạc Trịnh là chất liệu để Hà Lê và êkíp thể hiện sự sáng tạo. Trong lúc chưa đủ vốn liếng để làm ra những cái riêng, họ đã tận dụng chất liệu quý giá đó", nhạc sĩ Quốc Trung nói. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh khen Hà Lê có chất giọng đặc biệt. Anh hy vọng trong tương lai, ca sĩ thử nghiệm thêm nhiều cách hoà âm mới với nhạc Trịnh. Em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - bà Trịnh Vĩnh Trinh - nói thích các bản phối mới trong album, đặc biệt là ca khúc Ở trọ, vì khiến người nghe vui tươi, hứng khởi.

Ca sĩ Hà Lê. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hà Lê cho biết anh thích nghe nhạc Trịnh từ nhỏ. Việc làm mới ca khúc của cố nhạc sĩ nhằm mang đến cảm xúc mới mẻ, hiện đại, phù hợp các bạn trẻ. Trước khi ra mắt album, hai năm nay, Hà Lê theo đuổi dự án Trịnh Contemporary, từng giới thiệu ba MV là Mưa hồng, Diễm xưa, Biển nhớ. Anh cũng cover bài Hạ trắng trong chương trình Sao đại chiến (2018). Trong quá trình thực hiện dự án, Hà Lê nhận được nhiều ý kiến. Đa số giới chuyên môn và người nghe khen nỗ lực cách tân nhạc Trịnh của anh. Tuy nhiên, một số khán giả từng nói anh "phá bản nhạc", "làm mất đi hồn của tác phẩm".

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, là tên tuổi nổi bật trong giới Underground. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê với âm nhạc. Thời gian du học, Hà Lê tiếp xúc nhiều với văn hóa Hip hop. Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance.

Hà Thu