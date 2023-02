Hà Lê ra MV cưới

Trong MV cưới ở Hà Giang, ca sĩ Hà Lê nói xem vợ - biên đạo Gia Linh, kém anh 13 tuổi - là bạn thân nhất, hứa suốt đời yêu cô.

Hà hứa bên cạnh vợ suốt đời trong video cưới Video: Vivi Studios

Ở video ra mắt ngày 7/2, ca sĩ dùng lời ca khúc Ở trọ (Trịnh Công Sơn) bày tỏ với vợ: "Xin cho về trọ gần nhau/ Mai sau dù có ra sao cũng đành". Anh nói luôn xem vợ là người bạn thân thiết nhất, người yêu nóng bỏng. Gia Linh tự nhận cô có tính cộc cằn, khó chịu nhưng may mắn gặp được người luôn yêu thương, chấp nhận và ủng hộ cô mọi lúc.

Hôm 5/2, họ tổ chức tiệc cưới tại một resort ở Vĩnh Phúc với khoảng 500 khách mời. Vì trời mưa, cô dâu không thực hiện được màn đáp khinh khí cầu xuống sân khấu như dự định. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết từ TP HCM đế dự ngày vui của cả hai, như: ca sĩ Cường Seven, người mẫu Vũ Ngọc Anh, vợ chồng nghệ sĩ Phan Hiển - Khánh Thi...

Vợ chồng Hà Lê trong tiệc cưới. Ảnh: Cam Studio

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, 39 tuổi, từng là thành viên của nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng đam mê âm nhạc, có khả năng đọc rap và nhảy hip hop.

Thời gian du học, Hà Lê tiếp xúc nhiều với văn hóa hip hop. Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Ở trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội...

Vợ anh sinh năm 1997, hiện làm biên đạo và có nhóm nhảy riêng. Họ quen nhau 10 năm trước khi Gia Linh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy có Hà Lê làm biên đạo và giám khảo. Sau đó, Gia Linh theo học nhảy với anh, lúc cô mới 14 tuổi. Họ yêu nhau khi cô bước sang tuổi 19.

Hoàng Dung