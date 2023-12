Hà Lê hát về tình thân

Hà Lê thể hiện ca khúc "I Will Call It Love" với thông điệp gắn kết con người trước cuộc sống nhiều lo toan bộn bề.

MV "I Will Call It Love" - Hà Lê MV "I Will Call It Love" (Thanh Tùng) - Hà Lê, phát tối 5/12. Video: YouTube Hà Lê Official

Màu sắc chủ đạo của ca khúc là ballad pha trộn phong cách âm nhạc điện tử synth-pop. Hà Lê cho biết tác giả trẻ Thanh Tùng gửi cho anh bài I Will Call It Love cách đây bảy năm. Anh thấy thích câu chuyện về tình thân gia đình trong nhạc phẩm. Khi đó, anh mới bắt đầu làm ca sĩ, chất giọng chưa hay để truyền đạt được hết tâm tư của nhạc sĩ. Hiện anh đã kết hôn, đủ trải nghiệm để thể hiện ca khúc trọn vẹn.

"Tôi từng thu âm bài hát nhưng không thành công. Sau này, trong một lần gặp lại tác giả, tôi quyết định phát hành sáng tác mang đầy sự yêu thương này", ca sĩ nói.

Nội dung MV là hành trình lớn lên của một cậu bé ở thôn quê miền Bắc với mối tình đầu trong sáng, con đường làng, vòng tay yêu thương của gia đình. Hà Lê là người dẫn dắt câu chuyện.

Ca sĩ Hà Lê, 39 tuổi, quê Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ cho biết I Will Call It Love nằm trong album Đơn sơ dự kiến phát hành năm 2024. Anh cũng lên kế hoạch tổ chức tour diễn quảng bá CD, thực hiện liveshow đầu tiên trong sự nghiệp.

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, từng là thành viên nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng đam mê âm nhạc, có khả năng đọc rap và nhảy hip hop. Thời gian du học, Hà Lê tiếp xúc nhiều với văn hóa hip hop. Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance.

Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Ở trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội. Hồi tháng 2, anh làm đám cưới với biên đạo Gia Linh.

Hoàng Dung