Hà Lê cùng bạn gái dạo chơi đảo Nami

Hàn QuốcCa sĩ Hà Lê và bạn gái - biên đạo Gia Linh, kém anh 13 tuổi - dạo chơi dưới hàng lá phong, ngân hạnh ở đảo Nami.

Hà Lê tới Hàn Quốc công tác hôm 13/10, có bạn gái theo cùng. Họ tranh thủ tham quan thắng cảnh nổi tiếng, trong đó có đảo Nami - bối cảnh quay phim Bản tình ca mùa đông. Suốt chuyến đi, cả hai nắm tay không rời, có lúc khoác vai như hai người bạn. Hà Lê liên tục cầm điện thoại chụp ảnh cho bạn gái.

Ca sĩ cho biết lần đầu tiên họ đi nước ngoài cùng nhau trong sáu năm yêu. Cả hai chụp một số kiểu ảnh để đưa vào album cưới, dự kiến vào tháng 1 năm sau.

Bạn gái Hà Lê sinh năm 1997, hiện làm biên đạo và có nhóm nhảy riêng. Họ quen nhau từ 10 năm trước, khi Gia Linh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy có Hà Lê làm biên đạo và giám khảo. Sau đó, Gia Linh theo học nhảy với anh, nhưng lúc này cô mới 14 tuổi. Họ yêu nhau khi cô bước sang tuổi 19, cả hai giữ kín mối quan hệ trước công chúng từ đó tới nay.

Hà Lê và bạn gái Gia Linh tạo dáng dưới tán lá phong trên đảo Nami, ngày 13/10. Cả hai tham gia các sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc 2022, do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức, từ ngày 15 tới 19/10. Ảnh: Hoàng Anh

Cả hai đã về sống chung hơn một năm ở Hà Nội. Họ cũng trải qua những mâu thuẫn nhưng học cách chấp nhận lẫn nhau. Hà Lê nói: "Tôi hơi trầm, dĩ hòa vi quý, xuề xòa. Bạn ấy sôi nổi, bộc trực, thẳng thắn, ngăn nắp. Chúng tôi học được từ nhau và tôn trọng người kia".

Hà Lê cho biết anh có tật để đồ linh tinh, được bạn gái chỉ cho câu "thần chú": "Lấy ở đâu để ở đó". Bạn gái đôi lúc nóng tính, anh phải nói để cô kiềm chế lại. Còn trong mắt Gia Linh, dù Hà Lê hơn 13 tuổi, anh mãi chỉ là một cậu nhóc. "Cứ phải nhắc tận nơi mới biết mà làm, không bao giờ để ý điều gì", Gia Linh nói. Hà Lê đùa rằng bạn gái giống mẹ anh. "Tôi từng nói nếu tìm vợ phải tìm người giống mẹ. Và cô ấy có được điều đó nên tôi quyết định gắn bó", anh nói.

Ca sĩ sang Hàn Quốc để tham gia sự kiện Liên hoan âm nhạc châu Á và Lễ hội Kết nối Văn hóa từ ngày 14 tới 16/10, do Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp nước bạn tổ chức. Tối 13/10, anh tổng duyệt cùng ca sĩ Uyên Linh và các nghệ sĩ châu Á. Lần đầu tiên biểu diễn ở nước ngoài, Hà Lê cho biết đây là cơ hội để anh giới thiệu màu sắc âm nhạc cá nhân và nhạc Việt.

Ca sĩ nói: "Tôi sẽ cháy hết mình với những ca khúc Trịnh Công Sơn như Mưa hồng, Ở trọ. Vẫn những giai điệu, ca từ, thông điệp rất Việt Nam nhưng được làm mới trên nền nhạc đương đại, gần gũi với bạn trẻ ngày nay, hy vọng khán giả quốc tế đón nhận".

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, là tên tuổi nổi bật trong giới underground. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê với âm nhạc. Thời gian du học, Hà Lê tiếp xúc nhiều với văn hóa hip hop. Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội...

Hà Lê hát Diễm xưa theo phong cách R&B Hà Lê hát Diễm xưa theo phong cách R&B. Video: YouTube Hà Lê

Khi làm mới nhạc Trịnh, Hà Lê từng nhận nhiều phản ứng, có khán giả nói anh hát như "đấm vào tai", phá nát nhạc Trịnh. Tuy nhiên, một bộ phận người nghe đón nhận, coi anh thuộc nhóm nhân vật tiêu biểu đại diện cho sức sống mới của nhạc Trịnh.

Hoàng Anh