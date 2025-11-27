Hà Lan làm lồng chống drone cho pháo tự hành 'mạnh nhất thế giới'

Công ty Hà Lan phát triển giáp lồng chống drone để bảo vệ PzH 2000NL, biến thể của pháo tự hành được mệnh danh là mạnh nhất thế giới.

Công ty COBBS Industries ngày 24/11 thông báo đang chế tạo lồng chống thiết bị bay không người lái (drone) dành cho pháo tự hành PzH 2000NL theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Hà Lan. Dự án này đưa Hà Lan trở thành một trong các quốc gia thành viên đầu tiên của NATO chuẩn hóa giáp lồng chống drone cho khí tài.

Teoman Nicanci, biên tập viên của nhóm phân tích Army Recognition có trụ sở tại Bỉ, đánh giá bản phác thảo cho thấy giáp lồng của Pzh 2000NL có thiết kế lưới nhiều lớp, với hình dáng đồng đều và tạo thành vòm trên tháp pháo, thay vì chỉ là những tấm giáp tự chế bằng khung thép và sắt phế liệu.

Thiết kế giáp lồng chống drone của pháo PzH 2000NL. Đồ họa: COBBS

Giáp lồng trên PzH 2000NL sẽ ngăn drone tiếp cận tháp pháo và các mặt xung quanh xe, làm cánh quạt của phương tiện mắc kẹt hoặc kích hoạt đầu nổ sớm, hạn chế thiệt hại với những khu vực dễ tổn thương.

Nicanci chỉ ra rằng thiết kế này có phần giống giáp mai rùa và lưới chống drone mà Nga sử dụng trong chiến sự Ukraine, nhưng nhấn mạnh nó là "bộ thiết bị tiêu chuẩn do một công ty chế tạo" thay vì chỉ sản phẩm do binh sĩ tự chế trên thực địa.

COBBS Industries khẳng định giáp lồng không làm tăng thêm khối lượng cho pháo PzH 2000NL, vốn đã nặng gần 56 tấn. Ngoài ra, mẫu giáp này cho phép tháp pháo quay linh hoạt, đảm bảo tầm nhìn 360 độ, phần phía trên được gia cố để chống những đòn tấn công đột nóc.

Pháo tự hành PzH 2000NL của Hà Lan trong ảnh công bố ngày 4/1. Ảnh: BQP Hà Lan

PzH 2000 là pháo tự hành cỡ nòng 155 mm được Đức phát triển trong giai đoạn 1987-1996, sau đó đưa vào sản xuất hàng loạt và biên chế trong quân đội. Phiên bản PzH 2000NL được áp dụng một số chỉnh sửa nhằm đáp ứng yêu cầu của quân đội Hà Lan. Nước này sở hữu tổng cộng 57 tổ hợp PzH 2000NL, trong đó 8 khẩu đã được viện trợ cho Ukraine.

PzH 2000 có khả năng bắn nhanh 9 phát mỗi phút, đạt tầm bắn 30-47 km với đạn thường và 67 km với đạn tăng tầm. Nhờ khả năng khai hỏa nhanh và cơ động cao, các loại pháo như PzH 2000 thường được dùng trong chiến thuật bắn và chạy. Với chiến thuật này, kíp vận hành pháo sẽ khai hỏa vài phát đạn rồi sơ tán khỏi trận địa để tránh bị đối phương phản kích.

Tuy nhiên, biện pháp này gần như mất tác dụng trên chiến trường dày đặc drone và máy bay không người lái (UAV) trinh sát. Drone và UAV có thể nhanh chóng phát hiện các phương tiện quân sự di chuyển trên khu vực trống rồi trực tiếp tấn công hoặc chỉ điểm mục tiêu cho đồng đội.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Army Recognition)