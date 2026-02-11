Hà Lan đảo ngược chính sách để lôi kéo du học sinh

Hà Lan dừng thu hẹp chương trình dạy bằng tiếng Anh và tăng đầu tư cho giáo dục, khoa học sau nhiều năm siết chặt khiến số sinh viên quốc tế sụt giảm.

Quyết định được đưa ra cuối tháng 1, khi đảng Dân chủ 66, đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ và đảng Kháng nghị Dân chủ Cơ đốc giáo thành lập liên minh cầm quyền. Theo thỏa thuận, chính phủ sẽ đầu tư 1,5 tỷ euro cho giáo dục và nghiên cứu, đồng thời chấm dứt hạn chế mở chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Hà Lan.

Ông Caspar van den Berg, chủ tịch Hiệp hội các đại học ở Hà Lan (UNL), cho rằng với khoản đầu tư này, các đại học có thể đóng góp đáng kể vào việc giải quyết những thách thức xã hội. UNL đánh giá đây là tín hiệu tích cực, cho thấy giáo dục tiếp tục được ưu tiên. Tuy nhiên, các hệ quả từ việc cắt giảm ngân sách trước đó khó có thể khắc phục trong thời gian ngắn, nhất là khi các trường cần nguồn tài trợ ổn định để duy trì năng lực cạnh tranh.

Theo kế hoạch, khoản 1,5 tỷ euro sẽ thay thế mức cắt giảm khoảng 1,2 tỷ euro của nhiệm kỳ trước.

"Trợ cấp cho sinh viên sống xa nhà sẽ tăng lên, trợ cấp thực tập là bắt buộc, và các nguồn lực bổ sung được phân bổ trở lại cho giáo dục", Chủ tịch Liên đoàn sinh viên (ISO) - Sarah Evink cho biết.

Chính quyền tiền nhiệm từng thắt chặt tuyển sinh quốc tế do lo ngại thiếu chỗ ở, lớp học quá đông và khối lượng công việc của giảng viên tăng. Các biện pháp này bao gồm giảm chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và thúc đẩy giảng dạy bằng tiếng Hà Lan. Theo dữ liệu của Studyportals, số du học sinh tại Hà Lan đã giảm ba năm liên tiếp, riêng năm học 2024-2025 sụt 5%.

Giám đốc điều hành Studyportals, ông Edwin van Rest, nhận định việc điều chỉnh chính sách diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang gia tăng thu hút du học sinh để giải quyết thiếu hụt lao động trình độ cao. Ông cho rằng sinh viên quốc tế đóng góp rất lớn cho xã hội và sức ảnh hưởng của Hà Lan trên thế giới.

Đại học Erasmus Rotterdam, một trong những trường top đầu ở Hà Lan. Ảnh: Erasmus University Rotterdam Fanpage

Trong những năm gần đây, nhiều đại học ở Hà Lan đã chủ động điều chỉnh quy mô tuyển sinh để cân đối với sinh viên trong nước, đồng thời tăng yêu cầu về năng lực ngôn ngữ và khả năng tìm việc làm việc sau tốt nghiệp. Theo Studyportals, gần 50% sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Hà Lan đã ở lại. Quốc gia này hiện đứng thứ ba châu Âu về số chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Năm học trước, Hà Lan có khoảng 131.004 sinh viên quốc tế, 5 đại học lọt top 100 thế giới theo bảng xếp hạng Times Higher Education. Học phí bậc cử nhân với du học sinh khoảng 6.000-15.000 euro, thấp hơn một nửa so với Anh và Mỹ.

Huyền Trang (theo The Pie News, NL Times, DutchNews, THE)