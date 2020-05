Hà Hồ - Kim Lý 'dính như sam'

Ngày 14/2 năm nay, Kim Lý đăng tải bức ảnh cả hai cùng hôn Subeo kèm lời nhắn: "Happy Valentine’s Day. Much love to all of you". Kim Lý có mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của bạn gái. Những khi du lịch, họ thường đưa cậu bé đi cùng.