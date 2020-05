Ca sĩ Hồ Ngọc Hà mang thai khoảng ba tháng với diễn viên Kim Lý.

Nguồn tin thân cận ca sĩ cho biết cô mang thai đôi. Hà Hồ ốm nghén nên cơ thể hay mệt mỏi. Tuy nhiên, cô vẫn đi từ thiện, chụp ảnh thời trang cho Công Trí và ra mắt dòng mỹ phẩm mới thời gian qua.

Thông tin Hà Hồ có bầu rộ lên khoảng một tháng nay. Cô và bạn trai - Kim Lý - giữ im lặng. Trên trang cá nhân ngày 23/5, Kim Lý đăng bức ảnh ôm Hà Hồ với dòng chú thích: "Love you the most, my love" (Yêu em nhất, tình yêu của anh).

Hà Hồ bên Kim Lý trong chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý "bén duyên" ba năm trước, khi cùng đóng MV Cả một trời thương nhớ. Sau những thước phim lãng mạn, cặp sao thường xuyên đồng hành tại các sự kiện. Tin đồn họ "phim giả tình thật" ngày càng được nhiều người quan tâm sau mỗi lần Kim Lý âm thầm tháp tùng Hồ Ngọc Hà đi diễn.

Trong bài phỏng vấn gần đây, Hà Hồ cho biết bên Kim Lý cô cảm thấy được bình yên, có thể chia sẻ mọi điều. "Tôi thấy thương Kim Lý vì mỗi lần tôi lưu diễn xa, anh ấy dù bận rộn vẫn gác việc riêng, kề bên để người yêu bớt cô đơn", cô nói. Tuy vậy ca sĩ vẫn không nghĩ đến chuyện kết hôn vì sợ sự ràng buộc trong hôn nhân. Cả hai thích cuộc sống tự do.

Trong hai năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn dành thời gian quan tâm đến gia đình hai bên. Bạn trai luôn góp mặt trong dịp sinh nhật con trai riêng - bé Su Beo - hay mẹ của ca sĩ. Bố mẹ đôi nghệ sĩ cũng thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ nhau. Hồi tháng 10 năm ngoái, bố mẹ Kim Lý đến thăm nhà Hà Hồ ở TP HCM. Trước đó, nữ ca sĩ đến Thụy Điển thăm nhà bạn trai, kết hợp du lịch.

Kim Lý sinh năm 1983, có bố người Việt và mẹ người Thụy Điển. Nam diễn viên tự lập từ năm 14 tuổi, bươn chải để theo đuổi nghề diễn xuất. Anh gây chú ý với khán giả trong nước từ phim Hương Ga.

Cả một trời thương nhớ - Hà Hồ MV "Cả một trời thương nhớ" - khởi nguồn tình yêu Hà Hồ - Kim Lý. Video: Youtube.

Dung An