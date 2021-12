Ngoài ra, cuộc sống sẽ không trọn vẹn nếu “sống trong không gian đẹp tinh tế” mà không có trải nghiệm và sự an tâm. Thấu hiểu mong mỏi của tất cả mọi người về một nơi an cư lạc nghiệp, Masteri West Heights triển khai hai lớp dịch vụ quản lý và bảo toàn bất động sản tiêu chuẩn quốc tế cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp phục vụ 24/7, giúp mọi cư dân hưởng trọn vẹn sự an tâm khi sống tại ngôi nhà của riêng mình.

Thông qua 3 yếu tố tinh tế, trải nghiệm, an yên thể hiện tại dự án Masteri West Heights, cư dân sẽ nhận được không chỉ là một không gian sống đẳng cấp quốc tế, mà còn được nuôi dưỡng thân, tâm lành mạnh; nâng cao tiêu chuẩn sống tinh tế, bồi đắp nguồn năng lượng tích cực và cảm hứng sống mỗi ngày. Đây chính là những giá trị mà Masterise Homes luôn mong muốn truyền tải đến cộng đồng dân cư Masteri West Heights, để mỗi một ngày tại đây sẽ luôn bắt đầu bằng nguồn cảm hứng sống dồi dào và trải nghiệm ý nghĩa, đam mê sáng tạo và thành công.

Kiến tạo cộng đồng dân cư tinh hoa không phải là điều mới mẻ trên thị trường bất động sản, vì trước đó đã có nhiều đơn vị phát triển đi theo định hướng này. Nhưng có lẽ chỉ có Masterise Homes dám tiên phong đặt lên mình trọng trách lớn, đưa giá trị sống tại các khu dân cư cao cấp lên một tầm cao mới, văn minh hơn, đẳng cấp hơn với “Sống phong cách Masteri”.