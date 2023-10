Hà An Huy - con nhà nòi thành 'Thần tượng âm nhạc'

Bà ngoại An Huy (trái) là Nghệ sĩ Ưu tú Thúy Mơ - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương, mẹ là nghệ sĩ chèo Minh Phương (phải), 49 tuổi, hiện công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam. Hà An Huy muốn tặng chiến thắng cho bà và mẹ vì họ đã truyền tình yêu âm nhạc. Khi nhận cúp, Hà An Huy nói: "Mẹ ơi, con đã làm được rồi". Hà An Huy sinh năm 2002, quê Hà Nội, sinh viên năm cuối chuyên ngành Âm nhạc Ứng dụng của Đại học Thăng Long.