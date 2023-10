Hà An Huy chiến thắng Vietnam Idol 2023

TP HCMThí sinh Hà An Huy, 21 tuổi, nhận lượt bình chọn áp đảo, giành chiến thắng tại chung kết cuộc thi Vietnam Idol 2023.

Tối 21/10, An Huy vượt qua hai đối thủ trong top 3 để giành ngôi quán quân cuộc thi với 43,7% lượt bình chọn của khán giả. Khi nghe MC xướng tên, Hà An Huy quỳ gối xuống sân khấu, bật khóc. Khoảnh khắc chiến thắng, anh thể hiện nhạc phẩm The Light, do Mỹ Tâm sáng tác riêng cho quán quân, cùng top 10 của cuộc thi.

Phần thưởng của Hà An Huy là một hợp đồng đầu tư sản phẩm âm nhạc trị giá ba tỷ đồng.

An Huy sinh năm 2002, đến từ Hà Nội, là con trai của nghệ sĩ chèo Minh Phương. Ca sĩ hút fan nhờ ngoại hình sáng, giọng hát tốt. Anh từng đăng quang quán quân cuộc thi Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal, được nhận xét có nền tảng âm nhạc vững chắc. Ngay ở vòng đầu, Hà An Huy được giám khảo nhận xét đáp ứng được tiêu chí mới của mùa thi - Thần tượng âm nhạc thế hệ mới. Ngoài ca hát, anh còn khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ.

Tại đêm thi, Hà An Huy mang đến phong cách mới mẻ qua nhạc phẩm Người lạ ơi (Châu Đăng Khoa). Anh còn hát lại Rơi - bài hát tự sáng tác từng gây sốt tại vòng vé vàng - với bản phối mới.

Mỹ Tâm nhận xét Hà An Huy chọn bài vừa vặn, thể hiện tinh thần thoải mái. Cô dành lời khuyên thí sinh nên là giữ cảm xúc là chính mình, sáng tác và thể hiện thêm các ca khúc mới. Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá thí sinh có tố chất, bản lĩnh qua từng thử thách. Sau cuộc thi, anh tin Hà An Huy sẽ có chỗ đứng trong thị trường, làng nhạc Việt.

Ba tháng tại Vietnam Idol, Hà An Huy duy trì ổn định về phong độ, luôn góp mặt trong top thí sinh được khán giả bình chọn nhiều. Anh nói còn nhiều điều chưa làm được tại cuộc thi nhưng hạnh phúc vì có cơ hội đứng trên sân khấu lớn.

Á quân lần lượt gọi tên thí sinh Hà Minh, Lâm Phúc. Hai gương mặt còn lại trong top 5 góp mặt trong đêm chung kết là Xuân Định, Thanh Thảo.

Đêm chung kết diễn ra trong ba tiếng, chia làm hai phần. Sau phần thi của top 5, hai thí sinh có lượt bình chọn thấp sau đêm thi tuần trước phải dừng chân. Top 3 tiếp tục tranh tài, thể hiện lại nhạc phẩm của vòng đầu tiên.

Điểm nhấn đêm chung kết là các tiết mục của khách mời gồm Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi, Tăng Duy Tân và giám khảo Mỹ Tâm. Chương trình gặp một số về âm thanh, quá trình chuẩn bị tiết mục cho thí sinh nên có khoảnh khắc bị gián đoạn, khiến MC phải tìm cách kéo dài sóng trực tiếp qua màn giới thiệu khách mời, giao lưu.

Vietnam Idol trở lại sau bảy năm ngưng sản xuất hồi đầu tháng 7. Dàn giám khảo xuyên suốt gồm Huy Tuấn, Mỹ Tâm, Nguyễn Quang Dũng. Ở chặng đầu, cuộc thi gây chú ý nhờ diện mạo mới, thí sinh được khen vì có thể hát, rap, sáng tác. Trải qua các vòng vé vàng, nhà hát, top 10 được chọn bước vào 6 đêm liveshow trực tiếp mỗi tuần. Tuy nhiên, càng về cuối, thí sinh được giám khảo, khán giả nhận xét chưa có sự bứt phá, thiếu bùng nổ.

Sân chơi là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Pop Idol đến từ Anh, lên sóng lần đầu tiên vào năm 2007. Qua bảy mùa tổ chức, Vietnam Idol từng phát hiện nhiều giọng ca, quán quân lần lượt là Phương Vy, Quốc Thiên, Uyên Linh, Ya Suy, Nhật Thủy, Trọng Hiếu, Janice.

