Hà An Huy: 'Bà và mẹ là động lực để tôi theo nghề'

Quán quân Vietnam Idol Hà An Huy nói tự tin làm nghề khi có bà ngoại và mẹ là nghệ sĩ chèo nổi tiếng - tấm gương để anh noi theo.

Hà An Huy phát hành E.P đầu tay mang tên ‘N| sau một năm đoạt quán quân Vietnam Idol. Ca sĩ nói: "Nhiều fan mong chờ lẫn thắc mắc rằng tại sao đến nay tôi mới ra sản phẩm. Tôi nghĩ mọi việc cần có duyên, đúng thời điểm. Khi làm nghệ thuật, tôi không có tâm lý vội vàng".

Nghệ sĩ chèo Minh Phương nói về con trai Hà An Huy Nghệ sĩ chèo Minh Phương nói về việc ủng hộ con trai theo đuổi nghệ thuật. Video: Tân Cao

Hà An Huy luôn xem gia đình là động lực để theo đuổi đam mê. Anh tự hào khi sinh ra trong môi trường nghệ thuật - bà ngoại là nghệ sĩ chèo Thúy Mơ, mẹ là diễn viên chèo Minh Phượng. Hà An Huy nói tiếp xúc ca hát từ nhỏ, được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những điệu ru. Lớn lên, anh chọn con đường riêng - âm nhạc hiện đại và được người thân ủng hộ.

"Tôi vui khi nhiều người gọi mình là con nhà nòi. Dù thế, tôi không có tâm lý dựa dẫm. Tôi chọn làm nghề nghiêm túc, tránh scandal để không ảnh hưởng danh tiếng của gia đình", ca sĩ nói.

Hôm 6/1, ca sĩ Minh Phương bay từ Hà Nội vào TP HCM để chúc mừng con trai ra sản phẩm. "Tôi vui khi thấy con trưởng thành về nhiều mặt. Tôi tin con sẽ còn tốt hơn nhờ trải nghiệm qua các cuộc thi, tiếp xúc môi trường chuyên nghiệp", diễn viên Minh Phương nói. Đáp lại, Hà An Huy hứa luôn lấy bà và mẹ làm tấm gương để phấn đấu hơn trong nghề.

Vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển chúc mừng Hà An Huy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong E.P đầu tay, Hà An Huy phát huy khả năng tự sáng tác khi sử dụng năm nhạc phẩm gồm Sieulieuphieu, Anhuyungdung, Pingpong, Ngã hai đường, Follow Up và hai ca khúc I Miss You (Doko, Siha sáng tác), Vắng em (Min Seon). Anh lấy tên ‘N|, đảo ngược từ chữ "IN" trong tiếng Anh, với ý nghĩa chào đón mọi người đến với thế giới âm nhạc của Hà An Huy. Ca sĩ lần lượt đưa người nghe trải qua các cảm xúc tươi vui, sâu lắng với dòng tự sự về tình yêu.

Hà An Huy tự nhận có thời điểm bị loay hoay về định hướng phát triển. Khi tham gia Vietnam Idol, anh mới dần tìm lại sự tự tin. Hiện anh chọn làm nghề chậm mà chắc thay vì chạy theo thị trường, không áp lực trước đồng nghiệp hay đặt mục tiêu sản phẩm ra mắt phải đạt triệu view.

Hà An Huy hát "I Miss You' Hà An Huy hát "I Miss You' - ca khúc trong E.P tại sự kiện. Video: FC Hà An Huy

Tương lai, An Huy muốn phát triển song song việc sáng tác và biểu diễn. Gần đây, anh thử sức viết nhạc phim, diễn xuất, sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh Yêu nhầm bạn thân của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Diệp Thế Vinh, ra rạp dịp Tết Nguyên đán.

Hà An Huy, 23 tuổi, quê Hà Nội. Anh từng đoạt quán quân Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal 2022. Tại Vietnam Idol 2023, giọng ca trẻ nhận nhiều lời khen của nhạc sĩ Huy Tuấn, Mỹ Tâm. Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia show thực tế hẹn hò Đảo thiên đường.

Hà An Huy hát "Rơi" ở chung kết Vietnam Idol 2023 An Huy hát "Rơi" ở chung kết Vietnam Idol 2023. Video: Cát Tiên Sa

Tân Cao