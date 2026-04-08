H'Hen Niê, Tuấn Khôi kỷ niệm ngày cưới

Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đi ăn tối đơn giản dịp kỷ niệm hai năm kết hôn.

Người đẹp nhờ người thân chăm sóc con - bé Harley, sáu tháng tuổi - để cùng chồng hẹn hò. H'Hen Niê nói: "Điều tôi cảm nhận rõ nhất trong cuộc sống hiện tại là sự bình yên. Tôi biết ơn cuộc đời vì đã mang đến cho mình người chồng tâm lý và con gái ngoan ngoãn".

Vợ chồng H'Hen Niê đi ăn kỷ niệm ngày cưới tại một nhà hàng ở TP HCM, tối 7/4.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cho biết không chuẩn bị tiệc cầu kỳ, chẳng có nến hay hoa. Anh muốn ngày kỷ niệm diễn ra nhẹ nhàng giống như tình yêu của mình dành cho bà xã suốt nhiều năm qua.

Dịp này, H'Hen Niê lần đầu chia sẻ video ngày cưới, diễn ra bí mật cách đây hai năm ở Đăk Lăk. Cặp sao gắn bó tám năm trước khi về chung nhà. Đầu năm 2025, họ thông báo đã đăng ký kết hôn, gây bất ngờ cho khán giả.

Hôn lễ của H'Hen Niê, Tuấn Khôi Hôn lễ H'Hen Niê, Tuấn Khôi tại Đăk Lăk năm 2024.

Nhìn lại chặng đường bên nhau, cả hai nói trân trọng mọi khoảnh khắc vui lẫn buồn. Trước khi đi đến "happy ending", chuyện tình của họ từng gặp thử thách do tính cách cả hai lúc ấy còn trẻ con. Tuy nhiên, họ học cách dung hòa, thay đổi để vun vén cho mối quan hệ. "Hôn nhân của chúng tôi bền chặt nhờ sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau", người đẹp cho biết.

Theo H'Hen Niê, khi mang bầu rồi sinh con đầu lòng, cô càng trưởng thành. Bé Harley là sợi dây khiến tình cảm vợ chồng ngày càng gắn kết. Hiện ưu tiên lớn nhất của họ là nuôi dạy con khôn lớn. Mỗi tuần, vợ chồng sắp xếp công việc để đưa Harley dạo chơi, làm quen với các kiểu môi trường. H'Hen Niê nói: "Tôi và anh Khôi thống nhất khi người này dạy con thì người còn lại không can thiệp để tránh quan điểm trái ngược có thể gây ra mâu thuẫn".

Tuấn Khôi ủng hộ, đồng hành bà xã trong nhiều hoạt động showbiz lẫn dự án cộng đồng. H'Hen Niê khen chồng chăm con khéo, không ngại thức dậy giữa đêm để pha sữa, thay tã hoặc dỗ dành lúc Harley quấy khóc.

Gia đình H'Hen Niê mừng con gái sáu tháng tuổi tại nhà riêng.

H'Hen Niê, 34 tuổi, quê Đăk Lăk, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5. Đầu năm 2019, chuyên trang nhan sắc Missosology bình chọn cô thắng danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian). Mỹ nhân từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên. Năm 2023, cô gây chú ý khi thi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, vào đến chung kết.

Chồng hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Tuấn Khôi, hơn H'Hen Niê ba tuổi, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Sau công khai tình cảm, anh thoải mái hơn khi xuất hiện tại một số sự kiện.

