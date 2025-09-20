H'Hen Niê sinh con đầu lòng

Hoa hậu H'Hen Niê thông báo sinh con đầu lòng khỏe mạnh, hạnh phúc vì có chồng luôn bên cạnh chăm sóc.

Sáng 20/9, hoa hậu cho biết sinh thường tại một bệnh viện ở TP HCM cách đây ít ngày, chờ sức khỏe ổn định mới công bố tin vui.

"Khi da kề da với con, tôi quên hết mọi đau đớn. Làm mẹ thật kỳ diệu và thiêng liêng. Tôi rất biết ơn cuộc đời khi đưa con đến với vợ chồng", người đẹp nói.

Vợ chồng H'Hen Niê bên con đầu lòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đưa vợ đi sinh, có mặt trong phòng để cổ vũ, động viên tinh thần H'Hen Niê. Khoảnh khắc nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của bé, anh bật khóc.

"Nhìn vợ sinh con, chịu đựng nhiều cơn đau, rồi vượt qua mọi thứ an toàn, tôi khâm phục và yêu thương cô ấy nhiều hơn. Không có gì tuyệt vời hơn khi chào đón thiên thần nhỏ - món quà quý giá nhất trên đời".

Hiện H'Hen Niê nằm lại bệnh viện thêm vài ngày để ổn định sức khỏe, rồi mới về nhà nghỉ dưỡng.

H'Hen Niê học cách bế trẻ sơ sinh HHen Niê học cách bế con theo sách hướng dẫn trong thai kỳ.

Hoa hậu lần đầu thông báo mang thai con đầu lòng sau gần một năm kết hôn hồi tháng 5. Thời gian đầu, H'Hen Niê đều đặn chạy show, gắn bó công việc thiện nguyện yêu thích do sức khỏe tốt. Sang cuối thai kỳ, cô hạn chế ra ngoài, chỉ ở nhà dưỡng thai. Mẹ cô từ Đăk Lăk xuống TP HCM để chăm con. Vợ chồng hoa hậu còn sắm sửa nhiều món đồ dùng, đồ chơi cho con.

Thời trang bầu của H'Hen Niê Thời trang bầu của H'Hen Niê.

H'Hen Niê, 33 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.

Tân Cao