H'Hen Niê: 'Thấu hiểu nỗi đau trẻ mắc bệnh hiếm'

Hoa hậu H'Hen Niê nói khi làm mẹ, cô thấu hiểu nỗi đau của phụ huynh có con mắc bệnh hiếm, từ đó thêm gắn bó công việc thiện nguyện.

Đầu tháng 3, Hoa hậu H'Hen Niê làm đại sứ giải chạy Run For Rare Kids do Quỹ Hy Vọng (Hope) tổ chức, nhằm lan tỏa sự quan tâm, gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi gặp bệnh hiếm. Dịp này, cô nói về hoạt động, ý nghĩa của chương trình.

- Điều gì khiến chị quyết định đồng hành giải chạy?

- Tôi từng có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình của Hope. Khi trực tiếp làm việc cùng, tôi thấy rõ nhiệt huyết, chân thành mọi người trong từng dự án. Với Run For Rare Kids, tôi cảm nhận sự đồng điệu, kết nối.

Nhiều năm trước, tôi có một người bạn nhận hỗ trợ một bé nhỏ bị ung thư máu. Tôi từng ẵm bé lên sàn catwalk để con có thể cảm nhận được sự yêu thương, động viên của mọi người. Gia đình bé không có điều kiện để lo cho con. Với họ, mỗi ngày trôi qua cùng con giống như cuộc đấu tranh để giành lấy sự sống. Bệnh tình của bé ngày càng nặng, cuối cùng không qua khỏi. Từ câu chuyện, tôi càng hiểu nỗi đau bệnh hiếm mang lại cho mọi người.

- Tham gia chạy và chứng kiến mọi người đăng ký, cảm xúc của chị ra sao?

- Ở buổi phát động chương trình tại Hà Nội hồi đầu tháng 3, tôi để ý có rất nhiều gia đình hưởng ứng, trong đó nhiều bé nhỏ háo hức chạy cùng cha mẹ. Một số cô chú không chạy được thì sẽ đi bộ, nhưng không sao cả, bởi mỗi bước chân của mọi người đều vô cùng ý nghĩa, đóng góp thiết thực cho dự án. Giải chạy không phân biệt giới tính, tuổi tác, dù bạn là ai đều có thể góp phần.

H'Hen Niê tại lễ phát động giải chạy vào sáng 1/3 ở Hà Nội.

- Chị muốn gửi gắm thông điệp gì tới những người muốn đăng ký giải chạy trực tuyến trên vRace?

- Tôi biết mỗi người sẽ có một cách khác nhau để đóng góp cho cộng đồng cũng như vận động thể dục thể thao phù hợp. Nếu bạn là một người yêu thể thao, quan tâm đến các hoạt động xã hội, nhất là liên quan đến trẻ em, y tế có thể dành thời gian tìm hiểu. Tôi cho rằng với 100.000 đồng cho mỗi lượt đăng ký, bạn đã chung tay cùng Hope san sẻ bớt nỗi lo tài chính cho những người mẹ có con bị bệnh hiếm. Tôi có tham gia vào cộng đồng runner và biết có nhiều anh chị vừa đam mê môn chạy bộ vừa nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện lắm.

- Chị sắp xếp thời gian cho công việc và chăm sóc con gái nhỏ ra sao khi đồng hành chương trình?

- Khi ban tổ chức gửi lời mời, tôi có chia sẻ bản thân vừa sinh em bé, ưu tiên hiện tại là chăm lo cho con nhỏ, không biết có thể hoàn thành tốt trách nhiệm đồng hành dự án hay không. Tuy nhiên, khi nghe đại diện chia sẻ về ý nghĩa, tôi thấy phải dành thời gian cho chương trình.

Mỗi ngày cập nhật số lượng người đăng ký và chọn về đội của H'Hen Niê, tôi rất hạnh phúc bởi sẽ có nhiều người đồng hành với mình. Chồng tôi cũng hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm sóc con để tôi yên tâm khi làm việc.

H'Hen Niê và con gái Harley chụp ảnh dịp Tết Bính Ngọ.

- Chị mong muốn dạy con gái của mình những bài học gì trong tương lai?

- Dù con tôi mới hơn sáu tháng tuổi, chỉ cười hoặc phát ra tiếng oe oe, nhưng tôi đã tạo thói quen trò chuyện cùng con. Trong ngày khi đi làm chương trình gì, gặp gỡ ai, tôi cũng nói với con. Mỗi lần như vậy, bé rất chăm chú nghe. Tôi không biết con sẽ hiểu được những gì nhưng hy vọng bé cảm nhận được năng lượng tích cực từ mình. Hành động lặp đi lặp lại, tôi tin khi con lớn hơn sẽ hình dung được thế giới rộng lớn ngoài kia.

Tương lai, nếu con quan tâm, hứng thú với các hoạt động cộng đồng, tôi sẽ cho bé đồng hành. Nếu con có bất cứ câu hỏi nào, tôi sẽ giải đáp bằng chính sự hiểu biết lẫn kinh nghiệm mà bản thân tích lũy được.

Tôi không muốn áp đặt con sau này phải trở thành người như thế này, thế kia. Tôi muốn con được lớn lên, trưởng thành theo cách tự nhiên. Harley sẽ khám phá thế giới xung quanh bằng cảm nhận của riêng con bên cạnh sự chăm sóc, dạy dỗ của ba mẹ.

- Thời gian tới chị tiếp tục xây dựng, phát triển các hoạt động cộng đồng nào?

- Tôi đang đồng hành cùng các dự án về sức khỏe, trẻ em và giáo dục. Năm nay, tôi đồng hành cùng nhiều chương trình của Hope. Tôi cũng cùng các nhà báo của VnExpress trao một tủ sách cho học sinh ở Đồng Nai, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận văn hóa đọc. Tôi thích hành động thực tế hơn chỉ có nói. Tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của công chúng cho các hoạt động cộng đồng.

Tân Cao