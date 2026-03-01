H'Hen Niê đồng hành giải chạy vì trẻ em sống chung với bệnh hiếm

H'Hen Niê cùng Hứa Kim Tuyền làm đại sứ cho giải chạy "Run For Rare Kids" vì muốn lan tỏa sự quan tâm, gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi.

Trong lễ phát động giải chạy tại Hà Nội sáng 1/3, H'Hen Niê cho biết từng hỗ trợ một trẻ bị ung thư máu. Cô bế bệnh nhi này lên sàn diễn để bé cảm nhận cuộc sống, sự yêu thương của mọi người, có được sức mạnh chiến đấu bệnh tật. Khi làm mẹ, cô càng thấu hiểu nỗi đau của những người không may mắn có con bị bệnh. "Tôi muốn lan tỏa dự án này một cách mạnh mẽ để các gia đình thấy được sự quan tâm, chia sẻ của xã hội, được an ủi phần nào", người đẹp nói. Còn Hứa Kim Tuyền cho biết vinh dự khi dùng năng lượng của bản thân để kết nối cộng đồng, giúp đỡ những trẻ em bị bệnh hiếm.

H'Hen Niê nói lý do đồng hành giải chạy ""Run For Rare Kids" H'Hen Niê nói về lý do đồng hành giải chạy "Run For Rare Kids". Video: Ban tổ chức cung cấp

Run for Rare Kids do Quỹ Hy Vọng - Báo VnExpress phối hợp nền tảng vRace thực hiện. Bà Nguyễn Xuân Tú - Giám đốc điều hành Quỹ Hy vọng - nói: "Nỗi đau của các em đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Nhưng tôi tin, sức mạnh của sự thấu cảm và sẻ chia hội tụ tại đây hôm nay cũng sẽ tạo ra một chiếc phao cứu sinh lớn lao ngoài sức tưởng tượng".

Ngay sau lễ phát động, các đại sứ, đại biểu, khách mời và runner cùng thực hiện hoạt động chạy hưởng ứng trong khuôn viên công viên Thống Nhất, mở đầu cho hành trình 30 ngày gây quỹ vì trẻ em sống chung với bệnh hiếm. Hàng trăm y bác sĩ cũng tham gia chạy tại sự kiện để gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhi.

Giải chạy được triển khai theo hình thức trực tuyến ghi nhận thành tích trong vòng một tháng trên ứng dụng thể thao trực tuyến vRace, dự kiến thu hút khoảng 5.000 người trên toàn quốc. Người tham gia có thể chạy ở bất kỳ đâu, vào thời gian phù hợp, chỉ cần ghi nhận kết quả thông qua thiết bị di động. Thành tích được cộng dồn trong vòng 30 ngày, tạo sự linh hoạt cho người bận rộn, người mới bắt đầu, cả cá nhân lẫn nhóm, doanh nghiệp. Kết thúc giải, người tham gia được nhận huy chương và chứng nhận điện tử từ ban tổ chức. Top 3 cá nhân, đội nhóm có thành tích xuất sắc cũng nhận được những phần thưởng ý nghĩa từ chương trình.

Hoa hậu H'Hen Niê trong buổi phát động giải chạy "Run for Rare Kids". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Run for Rare Kids được tổ chức nhân ngày 28/2 - Ngày Quốc tế Bệnh hiếm (Rare Disease Day). Theo ước tính quốc tế, hiện có hơn 6.000 bệnh hiếm được ghi nhận, ảnh hưởng đến khoảng 300 triệu người trên thế giới. Tại Việt Nam, sáu triệu người chịu ảnh hưởng do bệnh hiếm gây ra, trong đó 58% bệnh xuất hiện ở trẻ em. Các gia đình có người sống chung với bệnh hiếm phải đối mặt với hành trình điều trị dài, chi phí lớn và nhiều thách thức trong tiếp cận nguồn lực y tế chuyên sâu. Thông qua hoạt động thể thao cộng đồng, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức xã hội về bệnh hiếm, đồng thời tạo thêm nguồn lực hỗ trợ thiết thực cho người bệnh.

Giải chạy nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam cùng sự tham gia của các đối tác: Công ty CP Dược phẩm và Thiết bị Y tế WellCare CS Group Việt Nam, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hoa hậu H'Hen Niê cùng các khách mời và runner chạy hưởng ứng chương trình. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Quỹ Hy vọng là quỹ xã hội do Bộ Nội vụ cấp phép, hoạt động phi lợi nhuận, được vận hành bởi báo VnExpress và Tập đoàn FPT. Thời gian qua, Quỹ đã thực hiện nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và y tế. Trong đó, chương trình Mặt trời Hy vọng thực hiện từ năm 2021, tập trung cải thiện chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Đăng ký giải chạy trực tuyến vì trẻ em sống chung với bệnh hiếm tại đây. Hỗ trợ trẻ em sống chung với bệnh hiếm là hoạt động trong chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:

Hoàng Dung