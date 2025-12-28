H'Hen Niê: 'Làm bố mẹ tốt là điều không dễ'

H'Hen Niê cho biết kiên nhẫn, mạnh mẽ hơn khi làm mẹ, và vợ chồng cô học hỏi, rút kinh nghiệm sống để làm điều tốt nhất cho con.

Tái xuất showbiz sau bốn tháng sinh con gái đầu lòng, Hoa hậu H'Hen Niê trò chuyện về những thay đổi trong cuộc sống.

- Giai đoạn xa ánh đèn sân khấu, sàn catwalk, chị thích ứng với vai trò làm mẹ ra sao?

- Con còn quá nhỏ nên vợ chồng tôi lúc nào dành thời gian ở cạnh, luôn để bé trong tầm mắt. Trước sinh, tôi chuẩn bị kỹ về kiến thức, tâm lý nhưng bước vào thực tế mới thấy bao nhiêu cũng không đủ.

Việc tôi giỏi nhất là hút sữa cho con (cười). Mỗi ngày, tôi thức dậy lúc 3h, cứ khoảng ba tiếng lại cho con bú một lần. Lúc bé ngủ, mẹ tranh thủ nghỉ ngơi. Nếu có thêm thời gian rảnh, tôi đi chợ để mua thực phẩm dinh dưỡng cho bản thân.

Ngoài ra, tôi tập làm quen những thay đổi của cơ thể sau sinh như bị nổi mề đay, rụng tóc. Tôi từng lo lắng nhưng tự động viên rằng "không sao đâu, rồi sẽ qua". Với tôi, niềm hạnh phúc lấn át mọi mệt mỏi. Nhờ đó, tôi trở nên mềm mại, nói năng nhẹ nhàng hơn.

Thời gian có bầu rồi sinh con là khoảng thời gian vợ chồng tôi biết cách vun đắp cho tổ ấm nhỏ. Bình yên của tôi lúc này là ngắm nhìn con ngủ say.

H'Hen Niê vui đùa bên con gái khi ở nhà H'Hen Niê đọc truyện cho con nghe.

- Chị rút ra được điều gì với trải nghiệm mới này?

- Vợ chồng tôi phải trưởng thành hơn, biết lắng nghe, thấu hiểu những góp ý lẫn lời khuyên của người thân, khán giả trong một số tình huống ứng xử. Tôi biết chặng đường nuôi dạy con nên người chỉ mới bắt đầu. Tôi phải học hỏi mỗi ngày và mong cùng con tạo nên nhiều ký ức đẹp.

Tôi thấm công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Con gái tôi rồi sẽ lớn lên, lấy chồng và sinh ra những đứa trẻ. Khi nhìn vào mắt của bà nội và ngoại, tôi nhận ra niềm hân hoan ở họ. Tôi hy vọng sau này mình cũng có cảm xúc giống thế.

Tôi nhận thấy để trở thành ông bố, bà mẹ tốt không phải là điều dễ dàng. Có một câu nói tôi rất thích: "Không ai dạy chúng ta làm mẹ, nhưng con cái chính là người thầy tuyệt vời nhất". Nhiều tháng qua, Harley dạy tôi sự kiên nhẫn, mạnh mẽ, hơn hết là tình yêu thương vô điều kiện.

Mẹ tôi sinh sáu người con. Ngày xưa, cuộc sống gia đình trong buôn làng vất vả gấp nghìn lần những gì tôi từng trải, nhưng họ vẫn vượt qua. Càng nghĩ, tôi càng khâm phục cha mẹ nhiều hơn. Có lúc tôi bật khóc hiểu ra vì sao mẹ từng rất nghiêm khắc để uốn nắn mình. Mong mỏi lớn nhất của tôi lúc này là cha mẹ khỏe mạnh để tận hưởng tuổi già bên con cháu.

H’Hen Niê đưa con dự tiệc sinh nhật mẹ chồng (giữa).

- Chồng hỗ trợ chị thế nào trong việc chăm sóc con?

- Anh Khôi luôn bên cạnh tôi bất kể ngày hay đêm. Ông xã hạnh phúc vì được chăm bẵm hay chứng kiến mỗi khoảnh khắc thay đổi của Harley. Chồng cân bằng công việc, được đồng nghiệp hỗ trợ nên có nhiều thời gian cho gia đình. Tôi hay chọc anh "khi ở nhà, con ở đâu là anh Khôi ở đó". Tôi nhận ra tình yêu thương không bao giờ có giới hạn.

Vợ chồng H'Hen Niê cùng con gái chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhau tại nhà sàn trong chuyến về Đăk Lăk chơi hồi tháng 11.

- Là người dân tộc Ê đê, chị muốn truyền lại nét văn hóa gì cho con gái?

- Vợ chồng tôi sẽ nuôi dạy bé phát triển tự nhiên, dựa theo sở thích, tính cách của con. Tôi muốn truyền đạt cho Harley về vẻ đẹp của văn hóa, con người Ê đê theo từng giai đoạn. Chẳng hạn, khi con biết nói, tôi sẽ dạy bé hiểu về tiếng của người dân tộc thiểu số. Tôi sẽ kể con nghe về trang phục truyền thống, các bài hát đại ngàn, tiếng cồng chiêng và cả món ăn đặc trưng của buôn làng vào những ngày lễ Tết. Hơn hết, tôi sẽ chỉ cho con cách gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống Việt, dạy con về tình yêu thương, sự tử tế.

Tôi và anh Khôi thống nhất khi người này dạy con thì người còn lại không can thiệp. Một phần là dành sự tôn trọng cho nhau, phần khác tránh quan điểm trái ngược có thể gây ra mâu thuẫn trong gia đình.

- Chị nghĩ gì về quan niệm phụ nữ hiện đại vừa chăm con vừa phải biết sống cho mình?

- Điều quan trọng nhất là phụ nữ phải thấy thoải mái với những gì họ lựa chọn. Khi bạn biết sắp xếp mọi thứ hợp lý, biết đủ và vui vẻ với những gì đang có, ắt hẳn sẽ cảm nhận được hạnh phúc.

Tôi thấy bình yên với cuộc sống hôn nhân, đồng thời được theo đuổi công việc yêu thích, đóng góp giá trị nhân ái cho cộng đồng qua các dự án thiện nguyện.

- Cảm xúc của chị khi trở lại showbiz?

- Hiện bé Harley gần ba tháng tuổi, cứng cáp hơn, sức khỏe của tôi cũng tốt lên để có thể quay lại công việc. Tôi tham dự các sự kiện trong vai trò đại sứ, diễn show thời trang đầu tiên sau sinh hôm 12/12. Nhiều tháng rồi tôi mới trang điểm, đi giày cao gót, tự dưng có chút hồi hộp. Tuy chưa lấy lại số đo và cân nặng như lúc son rỗi, tôi tự tin xuất hiện trước mọi người.

Khi đi làm, tôi có cháu gái hỗ trợ chăm sóc bé nên yên tâm phần nào. Ưu tiên hàng đầu của tôi là gia đình. Do đó, các công việc sẽ có sự chọn lọc.

H'Hen Niê lần đầu catwalk sau sinh con H'Hen Niê catwalk mở màn show thời trang hôm 12/12 ở TP HCM.

H'Hen Niê, 33 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc - thứ hạng cao nhất của thí sinh trong nước từ trước đến nay ở đấu trường nhan sắc quốc tế này. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên. Chồng H'Hen Niê tên Nguyễn Tuấn Khôi, 36 tuổi, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn, thường đứng sau sản xuất các TVC, ít tham gia sự kiện showbiz.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp