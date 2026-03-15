Guler ghi bàn từ giữa sân giúp Real đại thắng

Tây Ban NhaArda Guler ghi bàn từ 65 m, giúp Real đè bẹp Elche 4-1 ở vòng 28 La Liga tối 14/3.

Trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 11/3, thầy trò Alvaro Arbeloa hạ Man City 3-0. Sau đó ba ngày, họ tiếp đà hưng phấn bằng trận gặp Elche. Antonio Rudiger, Federico Valverde, Dean Huijsen và Arda Guler lần lượt lập công, trong khi đội xếp thứ tư từ dưới lên tại La Liga chỉ gỡ được một bàn nhờ pha phản lưới của Manuel Angel. Bàn của Guler là một siêu phẩm khi đến từ cú lốp bóng cách khung thành 65 m.

Elche khởi đầu không tệ trên sân Bernabeu. Họ không gây được nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Thibaut Courtois, nhưng cũng khiến đội xếp thứ hai gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công. Real phải chờ đến phút 39 mới phá được thế quân bình. Valverde sút phạt vào vòng cấm, tạo ra tình huống lộn xộn giúp Rudiger sút bồi ghi bàn.

Valverde mừng bàn trong trận Real 4-1 Elche ở vòng 28 La Liga tối 14/3. Ảnh: EFE

Sau bàn thua đầu, Elche lập tức mất cân bằng. Real chỉ phải chờ thêm 6 phút để nhân đôi cách biệt. Valverde nhận bóng ở rìa vòng cấm, ngoặt vào trong để tạo khoảng trống, rồi sút xoáy vào khung thành.

Tiền vệ người Uruguay kết thúc một tuần huy hoàng về mặt cá nhân. Anh mở đầu bằng bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo ở vòng 27 La Liga, lập hat-trick vào lưới Man City, rồi tiếp tục đưa tên lên bảng tỷ số trong trận tiếp Elche. Phong độ xuất sắc của đội trưởng giúp Real tạm an tâm trong khi Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Rodrygo phải nghỉ thi đấu do chấn thương.

Sau giờ nghỉ, Real tiếp tục lấn lướt Elche. HLV Arbeloa mạnh dạn cho nhiều cầu thủ đội B vào sân như Daniel Yanez, Diego Aguado, Goncalo Garcia, Cesar Palacios hay Manuel Angel. Phút 66, chính Yanez chuyền bóng cho Huijsen đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Elche gỡ được một bàn ở phút 84. Angel phản lưới sau đường chuyền của Grady Diangana, khiến bóng đập cột bay vào khung thành Real.

Guler mừng bàn trong trận Real 4-1 Elche ở vòng 28 La Liga tối 14/3. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài hai phút. Guler nhận thấy thủ môn Matias Dituro dâng lên hơi cao, nên lốp bóng từ 65 m ấn định chiến thắng 4-1. CĐV sân Bernabeu hò reo vui sướng, còn HLV Arbeloa giơ tay lên trong sự kinh ngạc.

Trận đại thắng giúp Real một lần nữa gây sức ép với Barca. Đội xếp thứ hai hiện có 66 điểm sau 28 trận, chỉ kém đội dẫn đầu một điểm. Barca buộc phải thắng Sevilla vào tối 15/3 để khôi phục khoảng cách bốn điểm.

Thanh Quý