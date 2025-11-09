Gukesh sớm bị loại ở World Cup cờ vua

Ấn ĐộVua cờ Gukesh Dommaraju bất ngờ dừng bước ở vòng ba World Cup 2025, sau khi cầm quân trắng vẫn thua kỳ thủ người Đức Frederik Svane.

Sau khi hòa ở ván đầu tiên cầm quân đen, Gukesh (Elo 2.763) có ưu thế cầm trắng ở ván hai và quyết tâm thắng để đi tiếp. Tuy nhiên, anh mắc sai lầm trong tàn cuộc mã - tốt và thất bại sau 55 nước cờ. Kỳ thủ 19 tuổi khép lại trận đấu với tỷ số 0,5-1,5, bị loại ngay vòng ba. Đây là bất ngờ lớn vì kỳ thủ chủ nhà đang đứng thứ chín thế giới, trong khi Svane (2.640) chỉ xếp thứ 85.

Gukesh (trái) bắt tay xin thua Frederik Svane ở lượt về vòng ba World Cup cờ vua tại Goa, Ấn Độ ngày 8/11/2025. Ảnh: FIDE

Thất bại này cũng nối dài chuỗi phong độ thiếu ổn định của Gukesh kể từ sau khi anh vô địch thế giới cuối năm ngoái. Trong sáu giải đấu cờ tiêu chuẩn với tư cách Vua cờ, anh chỉ một lần nằm trong top 3, giải ba ở Norway Chess. Còn lại, kỳ thủ Ấn Độ chủ yếu kết thúc ở giữa bảng điểm.

Tại Grand Swiss tháng 9/2025, anh thậm chí chỉ xếp thứ 41 trong 116 kỳ thủ. Đã ba năm kể từ khi một đương kim Vua cờ vô địch một giải tiêu chuẩn, đó là Magnus Carlsen tại Wijk aan Zee và Norway Chess năm 2022. Điều đó có nghĩa Đinh Lập Nhân hay Gukesh đều chưa vô địch giải cờ tiêu chuẩn nào với tư cách Vua cờ.

Nhiều tên tuổi lớn khác cũng sớm rời cuộc chơi ở vòng ba như Anish Giri (2.769), Nodirbek Abdusattorov (2.750), Shakhriyar Mamedyarov (2.742) và Vladimir Fedoseev (2.717). World Cup 2025 vì thế trở nên khó lường, với nhiều hạt giống hàng đầu bị loại ngay trước vòng bốn.

Không còn Gukesh, cờ vua Ấn Độ vẫn giữ được hy vọng với bốn Đại kiện tướng khác Praggnanandhaa Rameshbabu, Pentala Harikrishna, Arjun Erigaisi và Pranav Venkatesh đều đi tiếp.

World Cup cờ vua diễn ra hai năm một lần, theo thể thức loại trực tiếp với 206 kỳ thủ, chọn ba suất dự Candidates 2026. Giải năm nay diễn ra từ 1/11 đến 27/11 tại Goa, Ấn Độ, quỹ thưởng 2 triệu USD. Elo ban đầu của Gukesh chỉ đứng thứ tám, nhưng được chọn làm hạt giống số một vì là Vua cờ. Kỳ thủ số một Việt Nam, Lê Quang Liêm là hạt giống số ba, và đã vào vòng bốn.

Xuân Bình