Gục ngã khi nhận dạng thi thể người thân vụ quán karaoke cháy

Bình DươngNhận dạng thi thể chồng qua nhẫn cưới đeo ở ngón áp út, người phụ nữ 33 tuổi gục ngã trước cổng nhà xác bệnh viện.

Tối 7/9, chị Lan cùng hai người khác cố dìu chị dâu, cùng lúc trấn an để giữ bình tĩnh. Đứng trước cổng Bệnh viện Thuận An cách quán karaoke cháy chừng 7 km, người phụ nữ khóc nức nở, không thể nói nên lời. Chị Lan cho biết có anh trai tên Vương, 38 tuổi, là một trong 33 người tử vong ở quán karaoke cháy trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An.

Vợ anh Vương (bên trái) và người thân khóc ngất trước cổng nhà xác bệnh viện sau khi nhận dạng chồng, tối 7/9. Ảnh: Đình Văn

Đêm qua, anh trai chị lái ôtô từ nhà nói "đi nhậu với bạn đến 10 giờ tối sẽ về". Đến khuya, gia đình không thể liên lạc được với anh nhưng nghĩ "chắc do nhậu say". Sáng nay, chị Lan bần thần khi được công an thông báo ôtô anh trai đậu trước quán karaoke. Nghĩ chuyện chẳng lành, chị cùng vợ anh chạy vào Bệnh viện An Phú cách hiện trường 500 m để tìm nhưng không thấy.

Cả hai tiếp tục đến Bệnh viện tỉnh Bình Dương, vào khoa cấp cứu nhưng không có thông tin. Đến chiều, hai chị em tìm đến Bệnh viện Thuận An trông ngóng, được cảnh sát cho xem ảnh chụp nhẫn vàng ở ngón áp út kèm hình ảnh căn cước công dân anh trai. "Khi đó, tôi vẫn hy vọng nhầm người", chị Lan nói.

Đến 18h, mọi hy vọng tắt ngấm khi chị nhận dạng đúng anh trai dù mặt mũi, quần áo phủ màu đen bởi khói, cháy xém. Chị cho biết, anh trai vừa lấy vợ vào năm ngoái và sinh được bé trai 8 tháng tuổi. Hai vợ chồng lập công ty sản xuất sản phẩm cao su, mũ xốp, nhiều năm trở lại đây kinh doanh rất thuận lợi. "Anh trai mất như cú sốc với gia đình tôi", chị Lan nói.

Cùng gia đình chị Lan, hàng trăm người thân, bạn bè của nạn nhân đã chờ từ trưa đến tối để được vào nhận diện thi thể. Lẫn trong đám đông, anh Nguyễn Văn Dũng, ngồi trầm ngâm chờ đưa thi thể người em 42 tuổi về quê Thanh Hóa để lo hậu sự. Đêm hôm qua, em trai anh cùng ba em họ và hai người bạn quê Đăk Lăk đi nhậu ở quán karaoke rồi mất liên lạc.

Khi hay tin quán karaoke bị cháy, anh Dũng đến hiện trường nhưng bị phong tỏa không thể hỏi thăm tin tức gì. Đến gần trưa, anh được cảnh sát gọi thông báo: "7 người trong phòng 301 của quán karaoke, gồm ba người có thể là em trai tôi và hai người bạn, cùng bốn nữ tiếp viên ngồi cùng đã tử vong".

Ảnh chụp căn cước công dân của em trai anh Dũng gửi cảnh sát để nhận dạng. Ảnh: Đình Văn

Anh Dũng cho biết người em trai không mang giấy tờ tùy thân nên cảnh sát yêu cầu anh chụp ảnh căn cước công dân gửi qua xác minh. Sau khi gửi ảnh chụp, anh cùng gia đình như thất thần khi nhận được thông báo đúng nạn nhân. Người em trai vào Bình Dương lập nghiệp được hơn chục năm. Sau thời gian tích cóp, năm ngoái người em đã mở được cửa hàng buôn bán xe máy qua sử dụng. "Giờ nó mất rồi để vợ và hai con bơ vơ", anh Dũng nói.

Là đồng nghiệp của nhiều nạn nhân tử vong, chị Thanh, 22 tuổi, vẫn ám ảnh trước những dòng tin nhắn kêu cứu từ nhiều người bạn làm cùng trong quán karaoke, khi đám cháy xảy ra đêm qua. Cô gái quê Kiên Giang kể trước đây làm việc tại quán karaoke An Phú gần 4 năm, mới chuyển qua chi nhánh khác của cơ sở này cách đây vài tháng. Hầu hết nạn nhân trong vụ cháy, Thanh đều quen biết, trong đó nhiều người là bạn thân, gặp nhau mỗi ngày.

21h hôm qua khi hỏa hoạn vừa xảy ra, Thanh liên tục nhận các cuộc gọi báo tin "cháy lớn" cùng những tin nhắn đứt đoạn của bạn bè ở quán "kêu cứu vì ngạt khói". "Vài phút sau gọi lại, điện thoại của họ vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe, sau đó tiếng chuông cũng không còn", Thanh nhớ lại.

Dù nhiều người là bạn thân, nhưng khi thi thể đã biến dạng, Thanh cùng nhóm bạn chỉ có thể nhớ lại các đặc điểm riêng từng người, rồi chia sẻ nhau tìm kiếm thông tin và thông báo cho gia đình ở miền Tây để lên đón về. "Một người bạn em có vòng tay với hoa văn riêng ở tay trái, đến chiều nay hay tin không còn", cô gái 22 tuổi nghẹn ngào.

Người thân chờ nhận dạng thi thể ở Bệnh viện Thuận An. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài những người tìm đến bệnh viện, một số còn túc trực hàng giờ tại hiện trường ngóng chờ tin tức từ người thân. Đến Bình Dương từ sáng, chị Hà kể khi biết tin anh trai Xuân Trường, 37 tuổi, nhậu cùng đối tác tại quán karaoke, cả gia đình như "ngồi trên đống lửa" vì từ đêm qua đã không liên lạc được với anh.

Tìm đủ mọi cách liên lạc, chị Hà chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ gần khu vực cháy, rồi đến hiện trường tìm kiếm, nhưng không nhận được thông tin anh mình. "Đêm qua, điện thoại vẫn rung chuông, nhưng hôm nay không còn liên lạc được nữa. Xe bán tải của anh vẫn để ở quán karaoke. Bây giờ chỉ cầu mong đừng xảy ra điều chẳng lành đến với anh", chị Hà nói.

Cũng như chị Hà, ngồi mỏi mòn ở ở gần hiện trường từ sáng, anh Hưng, 25 tuổi, chốc chốc lại nhìn điện thoại chờ tin tìm kiếm bạn thân. Đêm qua khi biết đám cháy xảy ra ở quán karaoke nơi Na, 22 tuổi (tên thường gọi) làm việc nhưng không liên lạc được, Hưng cùng nhóm bạn chạy xe máy hơn 30 km từ TP HCM xuống Bình Dương.

Đến hiện trường, biết tin toàn bộ nạn nhân chuyển vào các bệnh viện, nhóm Hưng chia nhau qua các cơ sở y tế tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín, rồi đành quay lại gần quán karaoke tiếp tục chờ đợi, hy vọng điều may mắn đến với bạn mình. Nhưng đến chiều, Hưng không còn hy vọng khi bạn thân, với hình xăm hoa ở gần vai, được cơ quan chức năng ghi nhận là một trong những nạn nhân tử vong.

Trong 33 nạn nhân xấu số, có 17 nam và 16 nữ. Theo đại diện Công an tỉnh Bình Dương, hầu hết nạn nhân đã được người thân nhận dạng bằng đặc điểm cơ thể, giấy tờ tùy thân... Một số thi thể bị cháy xém sẽ được tiếp tục nhận dạng bằng nhiều cách và thông báo gia đình khi có kết quả.

