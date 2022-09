33 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận tổng cộng 33 người tử vong trong vụ hoả hoạn xảy ra tại quán karaoke ở TP Thuận An, tối 7/9.

Lúc 20h, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trong số nạn nhân tử vong ở vụ cháy quán karaoke tại phường An Phú có 17 nam và 16 nữ. Trong số này, một nữ nhân viên chết tại bệnh viện do nhảy từ trên cao xuống. Thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa Thuận An. Công tác tìm kiếm nạn nhân đã kết thúc, các lực lượng dần trở về đơn vị.

Hiện trường đám cháy lúc này vẫn được phong tỏa chặt, nhiều xe của cơ quan điều tra liên tục ra vào. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh, nhiều người chụp hình, livestream... khiến khu vực ùn tắc nghiêm trọng, cảnh sát phải tới điều tiết, phân luồng giảm lộn xộn.

Người dân tụ tập ở gần hiện trường vụ cháy, tối 7/9. Ảnh: Gia Minh

Trước đó khoảng 16h, khi vào sâu tìm kiếm lực lượng cứu hộ tìm thấy nhiều thi thể nằm trong nhà vệ sinh ở tầng 3. Các thi thể sau đó được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. "Đến thời điểm này đã phát hiện 23 thi thể, có thể sẽ phát hiện thêm khi tiếp cận các phòng", ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, người đang có mặt ở hiện trường, nói lúc 18h.

Trong chiều nay, lực lượng Phòng cháy chữa cháy TP HCM đã chi viện 15 chiến sĩ cứu nạn tinh nhuệ, phối hợp với lực lượng Bình Dương tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong quán karaoke. Bởi sau thời gian khá dài, cứu hộ địa phương chưa thể tiếp cận được một phòng hát, một phòng kho do nhiệt độ ở đây rất cao.

Xe cứu thương liên tục ra vào khu vực toà nhà cháy, tối 7/9. Ảnh: Phước Tuấn

Một lãnh đạo Phòng cháy chữa cháy TP HCM cho biết cấu kiện xây dựng của quán sau nhiều giờ cháy bị sập đã che lấp các lối nên cần lực lượng có kinh nghiệm cứu nạn tiếp cận. "Đây là những chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ tinh nhuệ của đơn vị", lãnh đạo này nói.

Sau khi nhận sự chi viện nhân sự dày dạn kinh nghiệm từ TP HCM, lực lượng chức năng tiếp tục đập tường để tiếp cận một phòng. Do phòng bị đóng kín, quá nóng, đội cứu hộ để nhiệt bên trong toả ra rồi mới tiếp cận vào. Quán karaoke có gần 30 phòng hát, tập trung nhiều nhất ở tầng 2 - nơi khởi phát hoả hoạn.

Hiện trường vụ cháy tại quán karaoke cao ba tầng ở TP Thuận An. Ảnh: Thanh Tùng

Khoảng 21h hôm qua, đám cháy bùng phát sau nhiều tiếng nổ lớn ở quán karaoke An Phú, trên đường Trần Quang Diệu. Lúc này trong quán có khoảng 70 nhân viên và khách. Một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành. Hỏa hoạn đến bất ngờ, nhiều người không kịp thoát ra ngoài, kêu cứu; một số chạy ra ban công, sau đó nhảy từ tầng 2 xuống đất.

Lời kể nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương Nhân viên quán karaoke cháy kể giây phút tìm đường thoát thân. Video: Nhóm phóng viên

Nhóm phóng viên