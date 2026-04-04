Guardiolda: 'Liverpool luôn là đối thủ lớn nhất của Man City'

AnhHLV Pep Guardiola xem Liverpool là đối thủ lớn nhất của Man City trong suốt một thập kỷ dẫn dắt đội bóng, dù đang cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal.

Hôm nay, Man City lần đối đầu Liverpool thứ 27 dưới thời Guardiola, khi đại chiến ở tứ kết Cup FA trên sân Etihad. Theo truyền thông Anh, đây có thể là "vũ điệu cuối" của Guardiola với Man City trước Liverpool.

Guardiola tới Man City hè 2016, ngay mùa giải sau khi Jurgen Klopp tiếp quản Liverpool từ Brendan Rodgers, và những cuộc so tài giữa hai đội đã định hình bóng đá Anh. Kể từ đó, Man City đã 6 lần vô địch Ngoại hạng Anh, còn Liverpool hai lần. Nhưng thành tích đối đầu trực tiếp cho thấy sự cân bằng - Man City thắng 9, thua 10 và hòa 7. Giai đoạn 2018-2022 còn chứng kiến Man City - Liverpool trở thành một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất thế giới.

HLV Pep Guardiola (phải) bắt tay Arne Slot sau trận Man City thua Liverpool 0-2 ở Ngoại hạng Anh ngày 1/12/2024. Ảnh: Liverpool FC

Trong buổi họp báo trước trận tại Etihad, Guardiola bày tỏ niềm háo hức đấu Liverpool, đồng thời nhấn mạnh Man City cần tái hiện màn trình diễn như khi thắng Arsenal ở chung kết Cup Liên đoàn để vào bán kết Cup FA. "Như tôi đã nói nhiều lần, Liverpool là đối thủ lớn nhất", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Đó là một đội bóng đã đầu tư khổng lồ mùa trước để duy trì vị thế trong nhiều năm tới. Họ chơi ở Champions League, sở hữu những cầu thủ đẳng cấp, và hy vọng chúng tôi sẽ trình diễn đúng phong độ như trước Arsenal để tiến bước tiếp theo".

Guardiola cũng quyết tâm kéo dài kỷ lục đưa Man City vào bán kết Cup FA bảy mùa liên tiếp. Đây là mùa thứ 10 ông dẫn dắt đội bóng, và chỉ một lần ông không vượt qua vòng sáu. Chưa đội bóng nào kể từ Clapham Rovers giai đoạn 1873-1881 làm được điều này, khi tiến vào bán kết bảy mùa liên tiếp của Cup FA

"Chiến thắng đó đã lâu rồi", ông nói về danh hiệu Cup Liên đoàn. "Thật tuyệt khi giành thêm một danh hiệu. Nó không phải danh hiệu danh giá nhất, nhưng là cơ hội để đối đầu những đội tốt nhất châu Âu. Chúng tôi kết thúc một giải đấu và nghĩ đến giải đấu tiếp theo. Ngày mai, chúng tôi có cơ hội tạo một cột mốc ấn tượng khác - tám bán kết liên tiếp. Đây là một giải đấu danh giá và là trận đấu với một đối thủ đặc biệt. Hy vọng người hâm mộ sẽ giúp chúng tôi ăn mừng danh hiệu và tiến vào bán kết tiếp theo".

Theo ESPN, Guardiola tận dụng dịp FIFA Days vừa qua để cân nhắc việc có hoàn tất hợp đồng với Man City còn hạn đến năm 2027 hay không. Chủ sân Etihad kỳ vọng Guardiola tiếp tục dẫn dắt CLB mùa tới, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu HLV 55 tuổi quyết định dừng lại vào mùa hè.

Khi được hỏi về tương lai, Guardiola chỉ lặp lại rằng ông đã nhiều lần nói về thời gian còn lại trên hợp đồng hiện tại mà không tiết lộ gì thêm.

Hồng Duy tổng hợp