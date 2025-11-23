Guardiola tranh cãi với đối thủ, trọng tài và quay phim ở Ngoại hạng Anh

AnhHLV Pep Guardiola có nhiều hành động bất thường sau khi Man City thua 1-2 trên sân Newcastle ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Sau trận đấu tại St. James' Park tối 22/11, Guardiola ban đầu trao đổi căng thẳng với tiền vệ Bruno Guimaraes - trụ cột của Newcastle.

Sau đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiến đến và ấn tay vào ngực trọng tài Sam Barrott, chất vấn ông và trợ lý. Thậm chí, ông còn nói gì đó với vẻ mặt căng thẳng, rồi đẩy vào đầu một quay phim đang làm nhiệm vụ trên sân.

HLV Pep Guardiola nói chuyện với đội trưởng Bruno Guimaraes của Newcastle trong khoảng 30 giây sau trận đấu tại St. James' Park ngày 22/11/2025. Ảnh: ESPN

Trận đấu này vốn có nhiều tình huống tranh cãi. Trong hiệp một, Man City phàn nàn việc không được hưởng phạt đền ở tình huống Phil Foden bị Fabian Schar vào bóng quyết liệt.

Ngoài ra, bàn quyết định của Harvey Barnes cũng gây nhiều nghi vấn, khi Gianluigi Donnarumma có thể bị phạm lỗi và Guimaraes có khả năng việt vị trong tình huống dẫn tới bàn thắng. Dù vậy, VAR và trọng tài vẫn công nhận bàn, khiến Man City ra về tay trắng.

Ở họp báo sau trận, Guardiola né tránh chi tiết khi được hỏi về cuộc trao đổi với trọng tài. "Không câu hỏi nào cả, mọi chuyện ổn", ông nói ngắn gọn.

HLV 54 tuổi cũng phớt lờ chuyện tranh cãi với Guimaraes. Ông khen tiền vệ người Argentina giỏi giang, nhưng đó là chuyện riêng và khẳng định mọi thứ đều ổn.

HLV Pep Guardiola tranh cãi với một quay phim trên sân St. James' Park. Ảnh: Everything Soccer

Sau đó, Guardiola ám chỉ trọng tài xử ép Man City khi công nhận bàn ấn định chiến thắng của Newcastle. "Điều đó đã xảy ra trước Bournemouth, và giờ lại lặp lại", ông nói. "Donnarumma thấy tình huống, tôi thì không và tin vào các cầu thủ của mình. Nếu cậu ấy không cảm thấy bị phạm lỗi, mọi thứ sẽ khác. Nhưng VAR và trọng tài quyết định ngược lại. Chúng tôi quen với điều đó rồi".

Trận đấu này được định đoạt trong sáu phút, từ 63 đến 70. Harvey Barnes sắm vai người hùng với cú đúp cho Newcastle, xen giữa là bàn gỡ của Ruben Dias.

Dù thất vọng, Guardiola vẫn khen ngợi nỗ lực của các học trò. "Chúng tôi đã dồn hết sức", ông nói. "Chúng tôi muốn tiến bộ như những tháng vừa qua, nhưng đây không phải nơi dễ dàng sau loạt trận quốc tế. Trận đấu cân bằng, Donnarumma thi đấu tuyệt vời. Chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, và trong hiệp hai để thủng lưới. Có nhiều cơ hội cho cả hai đội nhưng kết quả không như ý".

Thất bại này khiến Man City có nguy cơ bị đội đầu bảng Arsenal bỏ cách 7 điểm, nếu "Pháo thủ" thắng Tottenham ở trận đấu muộn hôm nay. Ở trận tiếp theo, thầy trò Guardiola về sân nhà tiếp Leverkusen ở Champions League tối 25/11, rồi gặp đội khách Leeds ở vòng 13 Ngoại hạng Anh sau đó bốn ngày.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Mancity.com)