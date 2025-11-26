Guardiola: 'Tôi quá tử tế với các cầu thủ dự bị'

AnhHLV Pep Guardiola thừa nhận quyết định thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khiến Man City trả giá bằng trận thua Leverkusen 0-2 trên sân nhà ở Champions League.

So với trận thua Newcastle ở vòng 12 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, tiền vệ Nico Gonzalez là người duy nhất tiếp tục đá chính trước Leverkusen ngày 25/11. Các trụ cột như Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias, Jeremy Doku, Erling Haaland hay Phil Foden đồng loạt dự bị, nhường suất cho những Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis hay Oscar Bobb.

Hệ quả, Man City không áp đặt được lối chơi lên Leverkusen và thua 0-2. Kết quả này khiến Man City đứt mạch bất bại trên sân nhà ở vòng bảng Champions League sau 24 trận, kể từ tháng 9/2018. Họ cũng đứt mạch 13 trận toàn thắng trước các đối thủ Đức trên sân nhà ở Champions League, kể từ trận thua Bayern 1-3 hồi tháng 10/2013.

Sau trận, Guardiola thừa nhận "đã quá tử tế" khi cố gắng tạo cơ hội cho các cầu thủ ít được thi đấu. "Quá nhiều thay đổi. Có lẽ là quá mức, nhìn vào kết quả thì đúng là vậy", ông nói. "Tôi muốn tất cả đều được tham gia, nhưng có thể tôi đã đi quá xa. Lần đầu tiên trong đời tôi làm điều đó, và rõ ràng là quá nhiều".

HLV Pep Guardiola đưa Erling Haaland vào sân trong trận Man City thua Leverkusen 0-2 ở lượt năm vòng bảng Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 25/11/2025. Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng việc các trụ cột chơi liên tục khiến ông buộc phải xoay tua trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, nhưng những cầu thủ hiếm khi ra sân khó có được sự tự tin cần thiết. Theo Guardiola, mong muốn duy trì sự gắn kết trong đội hình đôi khi có thể phản tác dụng, nhất là khi đối thủ là Leverkusen - CLB tổ chức tốt và chơi kỷ luật. "Khi bạn chơi thường xuyên, bạn thấy thoải mái hơn. Còn khi không, đôi lúc bạn sợ mắc lỗi. Nhưng bóng đá là phải dám làm, dám mạo hiểm", ông bày tỏ.

Một trong những thay đổi gây chú ý nhất là việc Erling Haaland ngồi dự bị. Guardiola giải thích quyết định này xuất phát từ tình trạng thể lực của tiền đạo người Na Uy sau đợt tập trung đội tuyển và trận gặp Newcastle.

"Erling không thể đá 95 phút mỗi trận", ông nhấn mạnh. "Cậu ấy vừa chơi trọn hai trận cho Na Uy, rồi ăn mừng tấm vé World Cup 2026 cùng đội tuyển, rồi đá tiếp với Newcastle. Tôi muốn để cậu ấy có thời gian thi đấu chất lượng thay vì ép ra sân liên tục".

Man City vẫn đứng thứ sáu với 10 điểm, vị trí vào thẳng vòng 1/8 Champions League. Ba trận còn lại, họ lần lượt gặp Real Madrid, Bodo/Glimt và Galatasaray. Mục tiêu của Man City kết thúc trong top 8 để tránh kịch bản tệ như mùa trước, khi xếp thứ 22 và phải đá vòng play-off với Real.

"Chúng tôi còn ba trận và sẽ xem chuyện gì xảy ra", Guardiola nhấn mạnh. "Bây giờ điều quan trọng là không nói nhiều, giữ cái đầu tỉnh táo và hướng tới trận tiếp theo tại Ngoại hạng Anh".

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)