Guardiola: 'Tôi không yêu cầu Man City làm điều đặc biệt'

AnhHLV Pep Guardiola thừa nhận Man City không làm tốt những điều cơ bản, sau trận thua Tottenham 0-2 ở vòng hai Ngoại hạng Anh.

"Cảm giác của tôi là chúng tôi chơi tốt hơn kết quả", Guardiola nói sau trận thua tại Etihad. "Đội nhập cuộc ổn, nhưng lại bỏ lỡ những cơ hội đơn giản. Chúng tôi phải cải thiện nhiều thứ, từng bước, cho tới khi thật sự tìm được sự kết nối và bắt nhịp".

Trận này, Man City tạo nhiều cơ hội trong nửa đầu hiệp một, trong đó có tình huống tiền đạo Omar Marmoush đối mặt nhưng lại sút trúng thủ môn.

Việc phung phí khiến chủ nhà trả giá. Phút 35, Richarlison phá bẫy việt vị lao xuống bên phải rồi căng ngang cho Brennan Johnson đệm cận thành mở tỷ số cho Tottenham. Đến phút bù giờ hiệp một, thủ thành tân binh James Trafford chuyền khó cho Nico Gonzalez trong cấm địa, dẫn đến mất bóng và để Joao Palhinha sút bồi ấn định 2-0 cho đội khách.

HLV Pep Guardiola chỉ đạo trong trận Man City thua Tottenham 0-2 ở vòng hai Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 23/8/2025. Ảnh: Man City

Guardiola cho rằng kết quả không phản ánh cục diện, đồng thời phân tích cách vận hành của Man City. "Chúng tôi phải chơi theo một cách khác, khi bỏ lỡ những điều rất đơn giản", ông nói. "Tôi không bao giờ yêu cầu họ làm những điều phi thường, đặc biệt, mà chỉ là những điều cơ bản. Trước tiên là nỗ lực chạy, điều mà chúng tôi đã làm xuất sắc suốt nhiều năm và hôm nay cũng vậy. Trận này, khi chịu áp lực, các cầu thủ đã thiếu đi sự chính xác ở những pha xử lý đơn giản".

Dù vậy, theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, cả chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Wolves ở vòng mở màn lẫn trận thua Tottenham đều không nên được thổi phồng khi mùa giải chỉ mới bắt đầu. "Sau trận thắng Wolves, mọi người nói mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng tôi đã cảnh báo còn quá sớm. Hôm nay cũng vậy. Đây mới là trận thứ hai, mùa giải còn rất dài và còn nhiều điều xảy ra", HLV 54 tuổi nhấn mạnh.

Khi bị cật vấn về quyết định để Ederson - thủ thành số một của Man City nhiều năm qua - dự bị, Guardiola cho rằng Trafford xứng đáng tiếp tục thi đấu vì ra mắt tốt trong trận thắng Wolves. Ông cũng cho biết Manuel Akanji - trung vệ 30 tuổi đang được Galatasaray quan tâm - bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu vì chiến thuật.

HLV Thomas Frank tươi cười sau trận thắng của Tottenham. Ảnh: Tottenham

Phía đối diện, HLV Thomas Frank hài lòng với tân binh Joao Palhinha - bản hợp đồng mượn từ Bayern Munich. Ông cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha chưa đạt thể trạng tốt nhất nhưng đã cho thấy đẳng cấp trong trận đấu lớn.

Tottenham cũng gây ấn tượng mạnh ở khâu phòng ngự. Sau trận thắng Burnley 3-0 ở vòng mở màn, họ tiếp tục giữ sạch lưới tại Etihad. "Tấm lưới trắng khiến tôi rất hài lòng", Frank bày tỏ. "Đây là tín hiệu tích cực. Đây là điều chúng tôi tập trung cải thiện từ mùa trước".

Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, Man City làm khách của Brighton, còn Tottenham trở về sân nhà tiếp Bournemouth.

Hồng Duy tổng hợp