Guardiola: 'Tôi chỉ nghỉ ngơi sau năm 2035'

AnhHLV Pep Guardiola khẳng định vẫn còn năng lượng để chiến đấu, và nửa đùa nửa thật rằng sẽ chỉ nghĩ đến chuyện dừng huấn luyện vào năm 2035.

Tuần trước, trợ lý cũ Carles Planchart khuyên Guardiola nên rời Man City sau 9 năm và bắt đầu một dự án mới. Planchart từng làm việc với ông ở Barca, Bayern Munich và chính Man City.

Trong buổi họp báo trước trận Man City gặp Everton ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, Guardiola được hỏi về phát biểu này. "Năm 2035 tôi mới bắt đầu nghĩ về chuyện đó", ông cười và nói.

HLV Pep Guardiola mừng danh hiệu Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/5/2024. Ảnh: Reuters

Guardiola tại vị lâu nhất trong các HLV đang làm việc ở Ngoại hạng Anh, dẫn dắt Man City từ tháng 8/2016 và đã giành 6 chức vô địch trong 8 mùa gần nhất. Mùa trước, Man City sa sút khi không đoạt danh hiệu nào - lần đầu tiên dưới thời Guardiola, và phải chờ đến những vòng cuối mới kịp đoạt vé dự Champions League. Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định bản thân vẫn tràn đầy cảm hứng để tiếp tục hành trình.

"Hiện tại tôi vẫn còn năng lượng cùng các cầu thủ để làm nên một mùa giải tốt hơn mùa trước", Guardiola bày tỏ. "Tôi không bao giờ ngồi đây vào tháng 11 hay 12 để nói chúng tôi sẽ giành cái này hay cái kia. Nhưng tôi thấy đội bóng đang tiến bộ từng ngày, và điều đó tiếp thêm động lực cho tôi. Mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện, và đó là lý do tôi vẫn ở đây".

Ông cũng dành nhiều lời khen cho phong độ bùng nổ của Erling Haaland từ đầu mùa. Tiền đạo 25 tuổi đã ghi 21 bàn qua 12 trận cho cả CLB lẫn đội tuyển, giúp Man City vươn lên thứ 5 Ngoại hạng Anh và Na Uy tiến sát tấm vé dự World Cup đầu tiên kể từ năm 1998.

"Haaland đang cảm thấy rất tốt, không chỉ ở khía cạnh ghi bàn mà còn ở nhiều yếu tố khác. Mức độ thi đấu hiện tại của Haaland thật sự xuất sắc", Guardiola nhận xét. "Tất nhiên, cậu ấy không thể duy trì phong độ này mãi, điều đó là không thể. Khi phong độ đi xuống, tôi sẽ ở đó, chúng tôi sẽ ở đó để hỗ trợ. Toàn đội có cùng khát khao giúp đỡ nhau và vượt qua những thời điểm khó khăn".

Haaland ghi bàn trong trận Man City hạ chủ nhà Brentford 1-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 5/10. Ảnh: mancity.com

Tuy nhiên, Man City sẽ không có sự phục vụ của Quả Bóng Vàng 2024 Rodri. Ngôi sao người Tây Ban Nha chấn thương đầu gối trong trận thắng Brentford 1-0 hôm 5/10 và sau đó rút khỏi đội tuyển quốc gia. "Không có tin gì mới cả. Cậu ấy chưa sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ trở lại", Guardiola lo ngại.

Trong khi đó, Everton sẽ không có Jack Grealish - cầu thủ đang khoác áo đội bóng vùng Merseyside theo dạng cho mượn từ chính Man City - do điều khoản ràng buộc giữa hai CLB. Cầu thủ người Anh, từng có giá chuyển nhượng kỷ lục 139 triệu USD khi gia nhập Man City năm 2021, đang hồi sinh mạnh mẽ ở Everton với 4 kiến tạo, dẫn đầu danh sách cùng Mohammed Kudus của Tottenham.

Guardiola nói: "Đó là điều cậu ấy muốn. Grealish tạo ra ảnh hưởng lớn ngay từ ngày đầu tiên ở Everton. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, nhưng không thể ra sân cho Man City vì nhiều lý do. Giờ thì Grealish đã trở lại đúng với phong độ thật sự, chơi tốt trong từng trận".

Hồng Duy (theo Premier League)