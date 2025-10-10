Trợ lý cũ khuyên Guardiola bỏ Man City

AnhTheo Carles Planchart, Pep Guardiola nên rời Man City và tìm kiếm dự án mới.

"Mỗi dự án chỉ nên kéo dài năm hoặc sáu năm. Điều này đúng không chỉ với Pep, mà còn với tất cả HLV", Planchart nói trên tờ Diario Sport hôm 9/10. "Sau đó, bạn phải tái tạo năng lượng. Là một người bạn, tôi sẽ khuyên Pep tìm một dự án mới. Ông ấy vẫn còn một chặng đường dài phía trước".

Planchart (trái) và Guardiola cùng làm việc cho Man City từ năm 2016 đến 2025. Ảnh: El Punt

Trong vai trò phân tích hiệu suất đội bóng, Planchart làm việc cho Guardiola 5 năm tại Barca, 3 năm tại Bayern và 9 năm với Man City. Hai người từng cùng nhau giành 40 danh hiệu, gồm cả ba Champions League và hai cú ăn ba.

Theo Planchart, thời gian ông làm việc tại Man City dài hơn cả là vì cách đối xử đặc biệt mà ban lãnh đạo dành cho HLV người Tây Ban Nha cùng các trợ lý. "Họ để chúng tôi làm việc như ở nhà. Guardiola không cảm thấy như vậy tại Barca hay Bayern", vị trợ lý cũ nói thêm.

Man City bắt đầu sa sút phong độ từ mùa trước. Từ vị thế nhà vô địch Ngoại hạng Anh bốn mùa liên tiếp, đội chủ sân Etihad rơi xuống thứ ba. Họ cũng thua Real Madrid ở vòng play-off Champions League, Al Hilal ở vòng 1/8 Club World Cup và Crystal Palace trong trận chung kết Cup FA.

Theo Planchart, Guardiola là một thiên tài sáng tạo. Tuy nhiên, việc duy trì sự ổn định cho đội bóng đôi khi còn phụ thuộc vào năng lượng, nhân sự và nhiều yếu tố khác. Mùa trước, Guardiola từng nhiều lần vò đầu bứt tai vì học trò sai lầm.

"Đôi khi bạn thiếu năng lượng và rơi vào trạng thái không tốt, mọi thứ thật khó khăn", Planchart nói thêm. "Bên cạnh đó, đội bóng còn phải giải quyết nhiều ca chấn thương và tình trạng một số cầu thủ đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp thi đấu bất ổn".

HLV Man City Pep Guardiola trong trận thua Brighton 1-2 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh trên sân Falmer, Brighton ngày 10/11/2024. Ảnh: AP

Mùa này, Man City vẫn chưa lấy lại phong độ cao nhất. Thầy trò Guardiola hiện chỉ xếp thứ năm Ngoại hạng Anh sau bảy vòng, trong đó có hai trận thua liên tiếp Tottenham (0-2) và Brighton (1-2).

Khi còn thi đấu, Guardiola là một trong những tiền vệ hàng đầu La Liga và đội trưởng Barca. Ông chơi 47 trận cho tuyển Tây Ban Nha từ năm 1992 đến 2001.

Guardiola bắt đầu sự nghiệp HLV tại Barca B vào năm 2007. Một năm sau đó, ông lên dẫn dắt đội một và bắt đầu con đường vinh quang. Sau khi giúp Barca giành hai Champions League và ba La Liga, ông tới Bayern giành thêm ba Bundesliga. Từ năm 2018, Guardiola giúp Man City giành một Champions League và sáu Ngoại hạng Anh.

