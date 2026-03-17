Guardiola nói về 'văn hóa đón nhận thất bại' trước thềm đại chiến Real

AnhPep Guardiola đã có những phân tích trước thềm trận lượt về Man City - Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League, đồng thời đưa ra những chiêm nghiệm về "văn hóa đón nhận thất bại" trong thể thao.

Nhận thất bại 0-3 ở lượt đi trên đất Tây Ban Nha, Guardiola hiểu rõ thử thách cực đại mà ông và các học trò sẽ phải đối mặt. Man City có thể bị loại sớm ở Champions League là một viễn cảnh được dự báo. Và khi được một phóng viên đặt câu hỏi về cách đối diện trước nguy cơ ấy, Guardiola đã có câu trả lời dài nhất buổi họp báo trước trận lượt về.

Quan trọng là chính bạn không được nghĩ đó là một thất bại", Guardiola nói. "Những gì truyền thông nói chẳng thể thay đổi được bản chất vấn đề. Điều cốt lõi là chúng tôi nghĩ gì về những nỗ lực và sự tận hiến của bản thân. Trong thể thao, bạn có thể làm không tốt, hoặc đối thủ chơi hay hơn, và bạn phải chấp nhận thất bại để tiến bộ, kiểu như năm tới chúng ta sẽ thử lại".

"Dù người ta có dùng bao nhiêu tính từ để thóa mạ đi chăng nữa, bạn phải trung thực với cảm giác của chính mình, miễn là bạn vẫn đang nỗ lực" ông tiếp tục. "Đó là sự chăm chỉ, tận tụy và tình yêu dành cho thể thao, cho công việc và cho những cộng sự của mình. Không có đội bóng nào trên thế giới thắng mãi được, cũng chẳng có màn trình diễn nào luôn luôn hoàn hảo. Chúng tôi từng có những trận vòng knock-out phi thường trước Real, nhưng cũng có lúc bị loại. Đó có phải thất bại không? Điều đó tùy thuộc vào cách các bạn định nghĩa".

HLV Guardiola trả lời truyền thông trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Man City và Real Madrid ở sân Etihad, Manchester, Anh. Ảnh: Reuters

"Mà việc các bạn định nghĩa thế nào cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là nội bộ chúng tôi nghĩ gì. Sáng hôm sau khi thức dậy, các cầu thủ có thể tặc lưỡi: 'Thật tiếc vì chúng ta đã rời Champions League', nhưng rồi hạ quyết tâm trở lại vào năm sau. Mọi VĐV vĩ đại trong lịch sử thể thao đều không thắng mãi, chuyện đó không tồn tại. Trong thể thao, số lần thua luôn nhiều hơn số lần thắng. Các bạn luôn dán cái mác, gọi đó là nỗi thất vọng ê chề, nhưng hãy tự hỏi: Cái tít báo đó trụ được bao lâu? Một ngày? Hay hai đêm? Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mặt trời vẫn mọc, và thế giới này còn nhiều bi kịch khủng khiếp hơn việc bị loại khỏi một giải đấu", Guardiola nhấn mạnh.

Không những chiêm nghiệm về văn hóa đón nhận thất bại và chỉ trích cách truyền thông khắc họa về những thất bại trong thể thao, Guardiola còn đưa ra dẫn chứng về chính đối thủ Real.

"Real đã giành bao nhiêu Champions League? 15 lần. Nhưng họ đã tham dự bao nhiêu mùa? Cứ cho là 100 mùa đi. Vậy là họ cũng thua nhiều hơn thắng đó thôi. Có lẽ các bạn sẽ phán tôi cay cú vì tôi yêu Barca. Nhưng thế hệ Quinta del Buitre (Kền Kền Trắng) là tập thể Real hay nhất tôi từng được xem khi còn nhỏ. Tôi chưa thấy đội bóng nào chơi bóng đẹp hơn thế, cho đến sau này khi Barca thế hệ Dream Team xuất hiện. Thế hệ đó của Real không giành được chiếc Cup C1 nào, nhưng họ đã mang lại những giá trị to lớn cho bóng đá Tây Ban Nha. Đó có gọi là thất bại không? Với tôi là không, họ đã làm nên những điều tuyệt vời".

Trong lịch sử Champions League, chỉ có ba đội từng ngược dòng thành công sau khi bị dẫn ba bàn ở vòng loại trực tiếp. Đó là Deportivo La Coruna (thắng Milan 4-0 sau khi thua 1-4 ở mùa 2003-2004), Roma (thắng Barca 3-0 sau khi thua 1-4 ở mùa 2017-2018) và Liverpool (thắng Barca 4-0 sau khi thua 0-3 ở mùa 2018-2019).

"Nhiệm vụ này thực sự không tưởng", Guardiola thừa nhận. "Ghi hơn ba bàn vào lưới Real không hề dễ, nhưng đây là bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi cần tạo ra cảm giác hưng phấn lớn nhất có thể cùng người hâm mộ, chơi một trận cầu hay và phòng ngự chặt chẽ. Nếu tận dụng tốt cơ hội và thủ vững, chúng tôi sẽ luôn có cơ hội".

HLV sinh năm 1971 vì lẽ đó tin rằng Man City sẽ phải chơi một trận hoàn hảo ở mọi khía cạnh. "Tôi không hề có ý định tạo ra bất ngờ nào cho Real cả, bởi trận đấu thuộc về các cầu thủ", ông tuyên bố. "Ở lượt đi, chúng tôi ra sân với 4 hay 5 tiền đạo nhưng không thể ghi bàn. Đôi khi, việc vận hành với hai số 9 ảo lại giúp bạn có bàn. Ý tưởng là vậy, chúng tôi phải thử nghiệm. Không cần thay đổi quá nhiều thứ".

Guardiola phân tích thêm: "Trong nhiều trận ở đây, chúng tôi đã ghi tới 4 bàn, nên ghi bàn không phải vấn đề chính yếu, chỉ là bạn có duy trì được liên tục hay không thôi. Chúng tôi có thể tạo ra hàng loạt cơ hội chỉ trong vài phút, nhưng cần một màn trình diễn hoàn hảo suốt 90 phút và tuyệt đối không bao giờ được phép bỏ cuộc. Toàn đội hiểu rằng mình có thể tạo ra cơ hội, nhưng quan trọng là phải biết cách chiếm lĩnh các vị trí tối ưu và kết liễu đối thủ".

Khi được hỏi đâu là màn ngược dòng ấn tượng nhất Man City từng thiết lập dưới thời ông dẫn dắt, Guardiola nhớ về trận thắng Aston Villa 3-2 ở vòng đấu cuối mùa giải 2022-2023 để đăng quang Ngoại hạng Anh. Bấy giờ, Man City bị dẫn 0-2 đến phút 76 trước khi Ilkay Gundogan khơi mào cho cuộc lội ngược dòng không tưởng.

"Trận đó, chúng tôi đã ghi ba bàn chỉ trong 14 phút", Guardiola nhắc lại. "Trong những lần ngược dòng khác, chúng tôi đã làm được những điều phi thường, nhưng đôi khi lại để thủng lưới, kém hiệu số bàn thắng bại hoặc bị loại bởi quyết định của trọng tài. Để làm nên chuyện, mọi thành tố trong đội hình phải vận hành hoàn hảo. Tôi luôn lưu giữ những ký ức về các thất bại, dù đau đớn nhưng chúng luôn hiện hữu trong tâm trí. Những nốt trầm cũng là một phần tất yếu của cuộc chơi này".

Man City có thể phải đối mặt với án phạt từ UEFA sau khi Guardiola quyết định cho toàn đội nghỉ tập vào ngày 16/3. Thay vào đó, ông dời buổi tập sang chiều ngày 17/3, tức ngay trong ngày diễn ra trận đấu theo giờ địa phương, để các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục sau trận hòa West Ham 1-1 vừa qua. Quy định của UEFA nêu rõ: "Nếu một CLB không tổ chức buổi tập chính thức vào ngày trước trận đấu, họ phải có thỏa thuận thay thế với UEFA để đảm bảo truyền thông được tác nghiệp ít nhất 15 phút trong quá trình chuẩn bị của đội".

Đáp lại điều này, Guardiola nói: "Tôi muốn họ được ở nhà. Chúng tôi sẽ hội quân vào lúc 2 giờ chiều ngày 17/3, tập nhẹ đôi chút rồi ra sân. Tôi đã làm thế hai, ba lần trong mùa này rồi". Cụ thể, nhà cầm quân gốc Catalonia từng cho học trò nghỉ tập trước trận gặp Borussia Dortmund ở vòng bảng Champions League hồi tháng 11/2025, trận đấu mà sau đó Man City thắng đậm 4-1.

Cuối cùng, Guardiola dành thông điệp cho các học trò trước trận đánh mà ông ví là chung kết: "Không có nhiều điều để nhắn nhủ họ, đơn giản là chúng tôi cần một màn trình diễn hoàn hảo để lật ngược thế cờ. Tất cả cầu thủ đều đã trưởng thành để hiểu điều đó".

