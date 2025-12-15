Guardiola: 'Những trận đấu khó khăn mới tạo ra nhà vô địch'

AnhSau trận thắng 3-0 trên sân Crystal Palace, HLV Pep Guardiola cho rằng Man City City đang trở nên lì lợm và trưởng thành hơn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trên sân Selhurst Park hôm 14/12, dù nhiều thời điểm lép vế, Man City vẫn giành ba điểm nhờ cú đúp của Erling Haaland và một bàn của Phil Foden. Man City tiếp đà hồi sinh với chuỗi 5 chiến thắng trên mọi đấu trường, kể từ hai trận thua liên tiếp trước Newcastle và Leverkusen cuối tháng 11.

Guardiola đánh giá cao tinh thần chiến đấu và khả năng vượt khó của các học trò, yếu tố làm nên thành công cho những đội bóng vĩ đại. "Từ kinh nghiệm, khi bạn đã chiến thắng nhiều, bạn dễ nghĩ mọi thứ luôn hoàn hảo", ông nói. "Nhưng thực tế, những mùa giải thành công nhất đều có những trận đấu rất khó khăn như hôm nay, nơi sự bền bỉ đóng vai trò quyết định".

HLV Pep Guardiola chia vui cùng Phil Foden sau trận Man City thắng Crystal Palace 3-0 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh trên sân Selhurst Park, London, Anh ngày 14/12/2025. Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận Man City chưa có màn trình diễn hoàn hảo, kể cả trong trận thắng 2-1 trên sân Real Madrid ở Champions League hồi giữa tuần, nhưng tinh thần chiến đấu là tín hiệu tích cực. "Chúng tôi chiến đấu đến cùng, và điều đó tạo ra nền tảng cho sự phát triển", ông nhấn mạnh.

Trước Crystal Palace, Man City City chịu nhiều sức ép trong hiệp một nhưng vẫn biết cách vượt qua. Guardiola đặc biệt dành lời khen cho hàng thủ, nhất là trung vệ Ruben Dias. "Sự kết nối giữa các hậu vệ là rất quan trọng. Ruben là một thủ lĩnh thực thụ, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cậu ấy là bản hợp đồng tuyệt vời cho nhiều năm tới", ông nói.

HLV 54 tuổi cho rằng chiến thắng này mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, nhất là khi City vừa trải qua trận đấu giàu cảm xúc tại Madrid. "Đó là một trận đấu khó khăn và tàn nhẫn là từ chính xác. Thắng 3-0 tại đây là tuyên bố mạnh mẽ của chúng tôi", ông đánh giá, đồng thời thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.

Haaland đánh đầu mở tỷ số cho Man City ở phút 41. Ảnh: mancity.com

Trận thắng Crystal Palace không chỉ giúp Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống hai điểm, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của Guardiola. Ông trở thành HLV đạt 150 chiến thắng nhanh nhất tại Ngoại hạng Anh trong các trận đấu mà đội bóng ghi ít nhất ba bàn, chỉ sau 358 trận - vượt xa kỷ lục cũ của Alex Ferguson (522 trận) và Arsene Wenger (524 trận).

Kể từ khi đến Anh, Guardiola đã giành 821 điểm sau 358 trận Ngoại hạng Anh, giúp Man City trở thành đội bóng thống trị giải đấu trong gần một thập kỷ, với sáu chức vô địch quốc gia. "Hãy là chính mình, đó mới là điều quan trọng nhất trong bóng đá", Guardiola khẳng định.

Man City đá hai trận tiếp theo trên sân nhà, lần lượt gặp Brentford ở tứ kết Cup Liên đoàn ngày 17/12 và West Ham ở vòng 17 Ngoại hạng Anh ngày 20/12.

Hồng Duy (theo The Guardian, Mancity.com)