Guardiola: 'Nhiều cầu thủ Man City không cố gắng'

AnhHLV Pep Guardiola không hài lòng với thái độ thi đấu, cho rằng nhiều cầu thủ ra sân chỉ để tránh mắc lỗi thay vì nỗ lực tạo khác biệt trong trận Man City thua Leverkusen tại Champions League.

Trên sân Etihad hôm 25/11, Guardiola gây bất ngờ khi thay đổi 10 vị trí trong đội hình xuất phát, trao cơ hội cho loạt cầu thủ dự bị. Nhưng hầu hết gây thất vọng, khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải tung các trụ cột như Phil Foden, Erling Haaland hay Jeremy Doku vào sân ở hiệp hai. Hệ quả, Man City không áp đặt được lối chơi lên Leverkusen và thua 0-2.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Leeds ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, Guardiola thừa nhận nhiều cầu thủ thiếu ý chí thi đấu. "Họ không cố gắng. Đơn giản là vậy", ông nói. "Họ ra sân chỉ để không mắc lỗi, không phải để tạo ra điều gì đó. Trong bóng đá, bạn phải chơi, phải dám làm. Nếu thất bại, ít nhất cũng vì bạn đã thật sự cố gắng".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh ông không chỉ thất vọng với kết quả, mà còn với thái độ thi đấu. "Tôi không quá thất vọng với trận thua Newcastle trước đó, nhưng trận gặp Leverkusen thì khác. Chúng tôi không làm những điều cần làm", Guardiola bày tỏ.

HLV Pep Guardiola phản ứng trong trận Man City thua Leverkusen 0-2 ở lượt năm vòng bảng Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 25/11/2025. Ảnh: Reuters

Guardiola khẳng định vẫn đặt niềm tin lớn vào những cầu thủ được trao cơ hội trước Leverkusen, nhưng họ thi đấu quá an toàn. "Tôi thật sự tin họ, thậm chí còn đánh giá họ cao hơn chính họ nghĩ về mình", HLV 54 tuổi nói. "Nhưng đây là bài học lớn cho tôi. Dù làm nghề lâu năm, mỗi trận như thế vẫn mang đến trải nghiệm để nhìn lại".

HLV trưởng của Man City bảo vệ quyết định, cho rằng xoay tua là điều bắt buộc. "Trong bóng đá hiện đại, chúng ta không thể đá mãi với một đội hình. Nhưng khi được trao cơ hội, bạn phải cho thấy mình xứng đáng", ông nói.

Man City nhỉnh hơn về đối đầu, khi ghi tới 16 bàn qua 4 lần gần nhất gặp Leeds tại Ngoại hạng Anh. Leeds giành 100 điểm tại Championship mùa 2024-2025 để thăng hạng, nhưng khởi đầu không tốt mùa này, chỉ thắng ba trong 12 trận.

Dù vậy, Guardiola cảnh báo Leeds vẫn luôn là đối thủ khó chịu. "Tôi đánh giá Daniel Farke rất cao", ông nói về HLV trưởng Leeds. "Chúng tôi có quan hệ tốt và tôi hiểu Ngoại hạng Anh là giải đấu như thế nào, luôn có chuỗi trận tốt và không tốt vì đội nào cũng mạnh, ai cũng có thời gian chuẩn bị. Đòi hỏi là rất lớn. Chúng tôi phải sẵn sàng".

Trận thua Newcastle ở vòng trước khiến Man City tụt lại trên đường đua vô địch. Họ đang đứng thứ ba với 22 điểm, kém đỉnh bảng Arsenal 7 điểm. "Tôi chỉ tập trung vào trận tiếp theo. Khoảng cách đang ở đó, Arsenal rất mạnh, họ ngày càng hay hơn. Chúng tôi phải phản ứng", Guardiola nói.

Hồng Duy (theo Sky Sports)