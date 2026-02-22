Guardiola muốn Man City gạt áp lực đua vô địch

AnhHLV Pep Guardiola khuyên các cầu thủ Man City thư giãn và uống thật nhiều cocktail, sau khi thắng Newcastle để rút ngắn cách biệt với đỉnh bảng Ngoại hạng Anh xuống hai điểm.

"Tôi bảo các cầu thủ: 'Hãy uống thật nhiều caipirinha, daiquiri trong ba ngày nghỉ, tận hưởng cuộc sống. Sau đó tập ba buổi thật nghiêm túc rồi hướng tới trận tiếp theo'", Guardiola nói sau trận thắng tại Etihad hôm 21/2.

Caipirinha và daiquiri hai loại cocktail nổi tiếng, thường được pha từ rượu mạnh và trái cây, có vị tươi mát.

HLV Pep Guardiola (phải) chia vui với Gianluigi Donnarumma sau trận Man City thắng Newcastle 2-1 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 21/2/2026. Ảnh: Man City

Ở trận đấu sớm vòng 27 Ngoại hạng Anh, Man City thắng Newcastle 2-1 nhờ cú đúp của Nico O’Reilly. Kết quả này giúp CLB thành Manchester rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống hai điểm và "đốt nóng" cuộc đua vô địch.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta có thể nới rộng cách biệt lên 5 điểm nếu thắng Tottenham ở trận đấu muộn hôm nay, nhưng sẽ đá nhiều hơn một trận. Man City còn đại chiến Arsenal trên sân Etihad ngày 18/4, vì thế quyết tự quyết vẫn nằm trong tay cả hai.

Guardiola cho biết chưa chắc sẽ theo dõi trận derby bắc London trên sân Tottenham hôm nay, vì muốn tận hưởng quãng nghỉ ngắn ba ngày trước khi trở lại sân tập ngày 25/2. "70% cầu thủ chưa từng ở trong tình huống này, còn tôi thì không thi đấu. Chúng tôi phải sống cùng áp lực đó", ông nói về cuộc đua vô địch.

Guardiola từng cùng Man City nhiều lần vượt Arsenal ở giai đoạn nước rút. Trong 12 vòng cuối ở 4 mùa giải gần nhất, Man City giành tổng cộng 120 điểm, vượt trội so với thành tích 91 điểm của Arsenal cùng giai đoạn. Mùa 2023-2024, đội bóng của Guardiola thắng 9 trận cuối để giành chức vô địch thứ tư liên tiếp - kỷ lục trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Tuy vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thận trọng: "Rất nhiều điều sẽ xảy ra. Tôi có cảm giác Man City sẽ không thắng tất cả các trận còn lại. Còn Arsenal thì tôi không biết. Lịch thi đấu dày với Cup FA, Champions League, rồi chấn thương sẽ đến", ông bày tỏ.

Ngày 7/3, Man City sẽ tái đấu Newcastle ở vòng năm Cup FA trên sân St. James Park. "Thật là cơn ác mộng", Guardiola bông đùa.

Hồng Duy (theo The Guardian, Sky Sports, Mancity.com)