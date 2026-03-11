Guardiola muốn Man City chơi đúng bản sắc khi gặp Real

Tây Ban NhaHLV Pep Guardiola kêu gọi Man City thi đấu đúng bản sắc, ngay cả khi điều đó khiến họ bị loại, trước trận gặp Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

"Bạn phải bước vào trận đấu với sự tôn trọng tuyệt đối, nhìn thẳng vào đối thủ và nói 'Đây là cách chúng tôi thi đấu'. Hãy là chính mình. Hãy tự giành lấy tấm vé đi tiếp, tôi muốn chúng tôi xứng đáng với điều đó", Guardiola nói ở Madrid, hôm 10/3 tại họp báo trước trận.

HLV Pep Guardiola trong buổi họp báo trước trận Man City gặp Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ảnh: EPA

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, bản sắc của Man City nằm ở việc chủ động gây áp lực để giành lại bóng, phòng ngự tập thể khi không thể tấn công trước chất lượng của đối thủ và hạn chế tối đa sai lầm.

"Chúng tôi phải chủ động đoạt lại bóng. Khi không thể phản công trước chất lượng của họ, toàn đội phải lùi về phòng ngự. Đừng mắc quá nhiều sai lầm, vì ở giải đấu này bạn sẽ phải trả giá rất đắt", Guardiola nhấn mạnh. "Quan trọng nhất là phải chơi tốt hơn đối thủ".

Guardiola cũng thừa nhận Man City từng đá không đúng bản sắc trong nhiều thời điểm, tương tự giai đoạn ông dẫn dắt Bayern từ năm 2013 đến 2016.

"Tôi từng có cảm giác Bayern và Man City không phải lúc nào cũng chơi đúng với phong cách mong muốn", HLV 55 tuổi nói. "Điều quan trọng là đối mặt với đối thủ mà không nghĩ quá nhiều đến hệ quả. Nếu bị loại, hãy chúc mừng Real, nhưng ít nhất chúng tôi có thể tự hào vì đã chơi đúng bản sắc".

Guardiola cho rằng chức vô địch Champions League năm 2023, khi Man City thắng Inter Milan 1-0 trong trận chung kết, là bước trưởng thành quan trọng của đội bóng.

"Chúng tôi vô địch năm đó dù không thi đấu không hay ở chung kết. Nhưng tập thể ấy cũng đã trải qua nhiều thất bại trước đó để trưởng thành", ông nói, nhắc lại những lần Man City bị chính Real Madrid loại ở phút cuối hay dừng bước trước Tottenham Hotspur năm 2019.

Guardiola cũng cho rằng Man City đang bước vào giai đoạn chuyển giao với nhiều cầu thủ mới, chiếm khoảng 60-70% lực lượng, chưa từng trải qua những trận đấu đỉnh cao tương tự. "Có rất nhiều cầu thủ chưa từng trải qua thử thách kiểu này, và chúng tôi phải chờ xem họ phản ứng ra sao", ông nói.

HLV Alvaro Arbeloa tươi cười trong buổi họp báo trước trận. Ảnh: Europa Press Sports

Ở vòng bảng hồi tháng 12, Man City từng thắng Real 2-1 ngay tại Bernabeu. Đây được xem là một trong những dấu mốc dẫn tới việc HLV Xabi Alonso sớm ghế huấn luyện.

Dù phong độ của Real gần đây thiếu ổn định với hai thất bại trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, HLV Alvaro Arbeloa vẫn tin đội nhà có thể bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin.

"Real không bao giờ cảm thấy kém bất kỳ ai", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh. "Man City vô địch Champions League hai năm trước, nhưng chúng tôi bước vào trận đấu với sự hào hứng lớn. Ngày mai, Real ra sân để chiến thắng".

Arbeloa - người từng là cầu thủ Real trong giai đoạn đội bóng nhiều lần đối đầu Pep Guardiola khi ông còn dẫn dắt Barca - cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn mang tới những bất ngờ về chiến thuật.

"Pep luôn chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ", Arbeloa nói. "Dù bạn nghiên cứu kỹ đến đâu, các đội bóng của ông ấy vẫn có thể đưa ra điều gì đó khác biệt. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Man City không có sự thay đổi nào về cấu trúc đội hình, cách họ tấn công hoặc thậm chí là việc sử dụng một cầu thủ ít ra sân gần đây".

Hồng Duy (theo The Guardian, ESPN)