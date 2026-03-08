Guardiola mỉa mai về việc nhận thẻ vàng ở Cup FA

AnhHLV Pep Guardiola lo ngại ông có thể bị cấm chỉ đạo hai trận vì phản ứng với trọng tài trong trận Man City thắng Newcastle 3-1 ở vòng năm Cup FA.

Trên sân St. James Park tối 7/3, Guardiola bị phạt thẻ vàng vì phản đối trọng tài Sam Barrott. Ông cho rằng Man City đáng ra phải được hưởng quả đá phạt trong tình huống tranh chấp giữa Jeremy Doku và Kieran Trippier.

Đây là thẻ vàng thứ sáu của Guardiola mùa này. Trước đó, ông nhận án cấm chỉ đạo ở trận thắng Exeter City 10-1 tại vòng ba Cup FA. Với số thẻ tích lũy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị treo quyền chỉ đạo hai trận.

"Tôi chỉ muốn nói khi Doku rê bóng qua Trippier và lao vào vòng cấm rồi bị kéo từ phía sau, tôi không đòi thẻ vàng cho cầu thủ Newcastle, nhưng đó phải là một pha phạm lỗi", Guardiola nói sau trận. "Tôi sẽ bảo vệ đội bóng của mình. Chúng tôi đã có mọi kỷ lục ở đất nước này, bất chấp tất cả. Và giờ tôi còn có kỷ lục HLV nhận nhiều thẻ vàng nhất".

HLV Pep Guardiola phản ứng với trọng tài sau trận Man City thắng Newcastle 3-1 ở vòng năm Cup FA trên sân St. James Park, Newcastle, Anh ngày 7/3/2026. Ảnh: Sportsphoto

Nếu bị treo quyền chỉ đạo hai trận, Guardiola sẽ vắng mặt trận gặp West Ham ở vòng 30 Ngoại hạng Anh và tứ kết Cup FA. HLV 55 tuổi bông đùa rằng sẽ đi nghỉ hai trận tới nếu án phạt được áp dụng. "Nhiều chuyện sau 10 năm tôi vẫn không thể hiểu nổi. Hãy xem lại tình huống đó. Tất nhiên tôi sẽ bảo vệ Doku và các cầu thủ của mình", ông nói thêm.

Trọng tài Barrott từng cầm còi trận Man City thua Newcastle 1-2 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh hồi tháng 11/2025. Khi đó, Guardiola phản ứng dữ dội khi Man City không được hưởng phạt đền dù Fabian Schar vào bóng nguy hiểm với Phil Foden. "Ở trận trước chúng tôi thua vì Newcastle chơi tốt và vì một lý do tốt hơn là không nên nhắc lại. Và hôm nay điều đó dường như vẫn xảy ra trên sân", Guardiola nói, ám chỉ quyết định của trọng tài.

HLV Pep Guardiola vui mừng sau trận thắng Newcastle. Ảnh: Man City

Trận này, Man City thay tới 10 vị trí đá chính so với trận hòa Nottingham Forest 2-2 tại Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần, nhưng vẫn thể hiện lối chơi thuyết phục.

Newcastle mở tỷ số sớm nhờ công Harvey Barnes, trước khi Man City đáp trả mạnh mẽ. Savinho gỡ hòa cuối hiệp một, rồi Omar Marmoush tỏa sáng với cú đúp ở hiệp hai giúp Man City ngược dòng thắng 3-1. Kết quả này giúp Man City lần thứ chín vào tứ kết FA Cup dưới thời Guardiola và là mùa thứ tám liên tiếp làm được điều này.

"Đây là trận đấu hay nhất của chúng tôi trước Newcastle trong 10 năm tôi làm việc ở đây", Guardiola hào hứng nói. "Hôm nay đội chơi tốt cả khi tấn công lẫn phòng ngự. Chúng tôi sẽ chờ lễ bốc thăm vào thứ Hai. Đã nhiều năm chúng tôi luôn có mặt ở vòng này. Tám mùa liên tiếp vào tứ kết cho thấy tổ chức của CLB ở đẳng cấp rất cao".

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)