Guardiola: 'Man City sẽ chứng minh bản lĩnh tại Bernabeu'

Tây Ban NhaHLV Pep Guardiola khẳng định chuyến làm khách trước Real Madrid ở lượt sáu Champions League là cơ hội để Man City - đang trong giai đoạn chuyển giao - chứng minh khả năng tranh chấp danh hiệu mùa này.

Đây là mùa thứ năm liên tiếp mà Man City đụng độ Real Madrid. Nhưng lực lượng năm nay thay đổi lớn sau khi chia tay hàng loạt trụ cột như Kevin De Bruyne, Ederson, Kyle Walker hay Ilkay Gundogan. Rodri và John Stones cũng vắng mặt vì chấn thương, khiến Guardiola thừa nhận đội hình đang trong quá trình chuyển giao.

Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin Bernabeu là nơi lý tưởng để các cầu thủ trẻ chứng minh bản lĩnh. "Nhiều cầu thủ lần đầu tới Bernabeu", ông nói trong buổi họp báo trước trận. "Nếu muốn tiến xa ở châu Âu, bạn phải trải qua những trải nghiệm như thế để lần sau biết mình có thể cạnh tranh. Đây luôn là nơi tuyệt vời để một tập thể chứng minh tài năng, bản lĩnh".

HLV Pep Guardiola trong buổi tập của Man City ngày 9/12. Ảnh: Man City

Man City đang thi đấu ổn định ở Ngoại hạng Anh, khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất để rút ngắn cách biệt với đỉnh bảng Arsenal xuống hai điểm. Phía đối diện, Real sa sút khi chỉ thắng hai trong 7 trận gần nhất, khiến HLV Xabi Alonso chịu nhiều sức ép.

Guardiola - từng làm việc với Alonso tại Bayern - bày tỏ sự cảm thông. "Làm HLV ở Barcelona hay Madrid là khó nhất. Nếu tôi trải qua mùa giải tệ như mùa trước ở đây, tôi đã bị sa thải", HLV 54 tuổi nói.

Real còn tổn thất lực lượng khi tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe nguy cơ vắng mặt vì chấn thương. Guardiola hiểu áp lực mà Alonso phải đối mặt. "Họ có nhiều ca chấn thương. Tôi biết điều gì xảy ra khi bạn muốn xây dựng một thứ gì đó mới. Xabi biết mình phải làm gì", ông bày tỏ.

Man City gặp Real tổng cộng 16 lần, thắng 5, hòa 4 và thua 7. Mùa trước, Man City thua cả hai lượt gặp Real ở vòng play-off, với tỷ số 2-3 trên sân nhà và 1-3 trên sân khách.

Bernardo Silva - người từng nếm đủ vinh quang lẫn cay đắng tại Bernabeu - trở lại trong vai trò đội trưởng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đồng tình đây là bài kiểm tra thích hợp cho Man City sau mùa giải thảm họa. "Chúng tôi cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của mình và giành thêm ba điểm để duy trì vị trí trong nhóm tám đội dẫn đầu", anh nói. "Chơi ở đây luôn đặc biệt và là thử thách lớn".

HLV Xabi Alonso trong buổi họp báo trước trận. Ảnh: Zuma Press

Phía đối diện, HLV Xabi Alonso khẳng định vẫn nhận được sự tin tưởng từ phòng thay đồ dù thành tích của CLB đi xuống. Cuối tuần qua, chủ tịch Florentino Perez đã họp khẩn với ban lãnh đạo để bàn về tương lai của Alonso, trong bối cảnh một số trụ cột sa sút phong độ. Khi được hỏi liệu có còn sự ủng hộ từ học trò, Alonso đáp ngắn gọn: "Có".

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Zinedine Zidane và HLV đội trẻ Alvaro Arbeloa đã được đưa vào diện cân nhắc thay thế. Nhưng Alonso giữ thái độ bình tĩnh trước tin đồn sa thải. "Làm HLV Real phải sẵn sàng đối mặt mọi áp lực. Sau thất bại, tôi giận dữ, nhưng giờ chúng tôi tập trung vào Champions League. Trong bóng đá, mọi thứ thay đổi rất nhanh", ông nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng thừa nhận quá trình thích nghi tại Real không hề dễ dàng. Ông cho biết: "Đây là công việc lớn nhất thế giới. Bạn phải học hỏi, phải hiểu phòng thay đồ. Có ngày tốt, có ngày không. Điều quan trọng là thích nghi".

Hồng Duy (theo ESPN)