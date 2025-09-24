Guardiola: 'Man City phải tử thủ vì đá quá tệ'

HLV Pep Guardiola bảo vệ chiến thuật phòng ngự ở trận hòa Arsenal 1-1 và cho rằng đó là điều chỉnh cần thiết theo yêu cầu của thực tế.

Trên sân Emirates hôm 21/9, Man City thi đấu thực dụng - trái ngược với phong cách hoa mỹ lâu nay, chỉ cầm bóng 32,8% - thấp nhất trong toàn bộ 601 trận đấu tại giải VĐQG mà Guardiola từng cầm quân. Họ mở tỷ số từ phút thứ 9 nhờ công Erling Haaland nhưng sau đó lùi sâu phòng ngự để bảo toàn cách biệt 1-0. Nhưng đến phút bù thứ ba, Martinelli lốp bóng qua đầu thủ môn Donnarumma gỡ hòa 1-1 cho Arsenal và ấn định kết quả trận đấu.

Hàng thủ Man City nhìn bóng đi vào lưới sau bàn gỡ 1-1 của Arsenal trong trận Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London ngày 21/9. Ảnh: Guardian

Tại họp báo trước trận đấu Huddersfield ở vòng ba Cup Liên đoàn Anh, Guardiola nhận được nhiều câu hỏi về những chỉ trích nhắm vào bản thân và Man City vì lối chơi trước Arsenal. HLV người Catalonia tỏ ra bực bội, và khẳng định ông không bận tâm đến những lời phê phán.

"Tới khi nghỉ hưu, tôi vẫn luôn muốn chơi theo phong cách ưa thích, nhưng đôi khi đội của tôi đá không hay, hoặc đôi khi đối thủ giỏi hơn", Guardiola nói thêm. "Man City phải phòng ngự lùi sâu hơn là vì họ giỏi hơn hoặc chúng tôi quá tệ. Đôi khi đối thủ giỏi và tạo ra thách thức, mà chúng tôi không thể xử lý".

Với 32,8% thời lượng, trận hòa Arsenal 1-1 vừa qua là một trong ba trận Man City kiểm soát bóng ít nhất của Man City dưới trướng Guardiola. Hai trận còn lại là trận thắng Arsenal 3-1 trên sân Emirates tháng 3/2023, và trận thắng Chelsea 2-1 trên sân Etihad tháng 11/2019 đều tại Ngoại hạng Anh.

Guardiola ôm đầu thất vọng sau bàn thua ở cuối trận hòa Arsenal 1-1 trên sân Emirates, London ngày 21/9. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Guardiola tỏ ra tự hào vì cách Man City linh hoạt điều chỉnh chiến thuật. "Chỉ ba ngày sau khi thắng Napoli ở Champions League, chúng tôi thay đổi cách chơi. Tôi giỏi đấy chứ, vì có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong ba ngày. Tôi phải rất xuất sắc mới có thể thế", ông nói thêm, với vẻ trào phúng. "Truyền thông có thể hỏi các cầu thủ về cách tiếp cận có thay đổi không, nhưng tôi nghĩ nó hoàn toàn giống như các năm trước. Thứ thay đổi là các đối thủ đã chơi khác đi và chúng tôi chưa thể làm tốt hơn".

Man City hiện đứng thứ 9 tại Ngoại hạng Anh với hai chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại. Phong độ phập phù này trái ngược với kỳ vọng, nhưng theo Guardiola, đội sẽ sớm chơi hay nhất khi 10 tân binh được chiêu mộ trong một năm qua hòa nhập hoàn toàn. "Chúng tôi ổn định và từng bước hoàn thiện một khi các cầu thủ chấn thương trở lại, một khi Donnarumma và James Trafford tiến bộ", ông nhấn mạnh.

Guardiola còn thừa nhận ông đã học theo người thầy Johan Cruyff ở Barca những năm đầu 1990, khi linh hoạt thay đổi lối chơi, từ ban bật sang trực diện bằng những đường chuyền dài lên cho hàng công. Giống Cruyff có Romario ở Barca giai đoạn 1993-1995, Guardiola giờ có Haaland - người vừa ghi bàn vào lưới Arsenal từ một pha phản công.

Haaland ghi bàn mở tỷ số trận Man City hòa Arsenal 1-1 tại vòng 5 Ngoại hạng Anh ngày 21/9. Ảnh: Reuters

"Lúc tôi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ, các đội bắt đầu chơi pressing một-kèm-một, Cruyff thường nói 'Pep, khi cậu có bóng ở vị trí tiền vệ trụ, hãy nhìn Romario, nhìn lên phía trước'", Guardiola kể. "Tại sao phải chuyền ngắn nếu các đồng đội đang bị kèm chặt? Phải tìm cách chuyền về phía trước, nơi tiền đạo đang có thế một-đối-một trước hậu vệ đối phương. Đối đầu Erling, chỉ cần đối phương để thua trong pha tranh chấp tay đôi, bàn thắng sẽ đến".

Hà Phương tổng hợp