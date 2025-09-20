Guardiola: 'Man City bị đối xử khác Liverpool, Arsenal về chi tiêu'

AnhHLV Pep Guardiola cho rằng Man City luôn bị soi xét kỹ lưỡng hơn so với Arsenal và Liverpool trong các kỳ chuyển nhượng, dù cả ba CLB đều chi đậm để tăng cường lực lượng.

Hè 2025, đương kim vô địch Liverpool chi 603 triệu USD để mang về 7 tân binh, gồm ba thương vụ đình đám Alexander Isak (175,5 triệu USD từ Newcastle), Florian Wirtz (170 triệu USD từ Leverkusen) và Hugo Ekitike (106,5 triệu USD từ Frankfurt).

Con số này vượt trội so với Arsenal (361 triệu USD) và Man City (216 triệu USD).

Trong buổi họp báo trước trận gặp Arsenal ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, Guardiola cho rằng chỉ Man City mới thường xuyên bị quy kết thành công nhờ tiền bạc, trong khi các đối thủ được ca ngợi về tài năng huấn luyện.

"Nếu Mikel Arteta vô địch thì nhiều người sẽ thay đổi, nói là vì ông ấy chi tiền, chứ không phải nhờ khối lượng công việc khổng lồ ông ấy làm cùng các cầu thủ. Với Liverpool của Arne Slot cũng vậy", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. Nếu họ đăng quang, sẽ lại có nhận định rằng đó là nhờ chi tiêu. Nhưng thực tế không chỉ Man City, mà mọi CLB đều làm điều đó".

HLV 54 tuổi nhấn mạnh việc mạnh tay trên sàn chuyển nhượng là điều tất yếu để cạnh tranh trong bóng đá hiện đại. "Tôi biết Arsenal, Liverpool được đối xử khác hẳn. Nhưng nếu Arteta hay bất kỳ ai muốn chi tiêu, thì đó là lựa chọn của họ và hoàn toàn bình thường", ông bày tỏ.

Theo truyền thông Anh, khác biệt nằm ở chỗ Man City nhiều lần bị cáo buộc vi phạm quy định tài chính. Chủ sân Etihad đang phải đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm tài chính, khiến đội có nguy cơ bị xuống hạng, thậm chí nhiều hạng.

Năm 2020, UEFA cáo buộc Man City lừa dối và vi phạm luật công bằng tài chính, qua đó cấm CLB này thi đấu tại Champions League và phạt 32 triệu USD. Nhưng sau khi kháng cáo lên CAS, Man City được tuyên vô tội bằng cách chỉ ra rằng UEFA đã quá thời hạn buộc tội, khi vi phạm của đội bóng lúc đó diễn ra trong giai đoạn 2012-2016 nhưng bị buộc tội năm 2020.

HLV Pep Guardiola tri ân người hâm mộ sau trận Man City thắng Napoli 2-0 ở lượt đầu Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 18/9/2025. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo này, Guardiola cho biết toàn đội đang có tinh thần và phong độ tích cực, sau hai trận thắng liên tiếp (Man Utd 3-0 ở Ngoại hạng Anh và Napoli 2-0 ở Champions League). Ông nói: "Quan trọng nhất là cảm giác, bầu không khí trong đội. Ngôn ngữ cơ thể của các cầu thủ đang cải thiện rõ rệt và tôi rất hài lòng. Thắng hay thua, điều tôi chú ý nhất là tinh thần và cách cả đội duy trì năng lượng".

Guardiola cũng nhắc lại thất bại nặng nề 1-5 trên sân Arsenal mùa trước, khi Man City vỡ trận và để đối thủ ghi bốn bàn trong hiệp hai. "Đó là thảm họa", ông thừa nhận. "Chúng tôi đã quên mất phải làm gì và để Arsenal dễ dàng kiểm soát. Hy vọng năm nay sẽ khác. Arsenal là một trong những đối thủ khó nhằn nhất châu Âu lúc này. Họ đã tăng cường lực lượng qua nhiều kỳ chuyển nhượng, có đội hình cực kỳ mạnh và ổn định. Tôi rất tôn trọng Arteta, ông ấy đã đưa Arsenal tiến lên một tầm mới".

Hồng Duy (theo ESPN)