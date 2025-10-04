Guardiola khuyên Haaland 'kín miệng'

Theo HLV Pep Guardiola, Erling Haaland chỉ nên thể hiện sự bức xúc với đồng đội và bản thân ở những nơi riêng tư, không phải ở các cuộc trả lời phỏng vấn.

Sau trận hòa chủ nhà Monaco 2-2 hôm 1/10, Haaland tỏ ý tức giận, không hài lòng về màn trình diễn của các đồng đội. "Chúng tôi đã làm những điều không cần thiết, mắc nhiều lỗi ngu ngốc trong hiệp hai", Haaland nói sau trận đấu trên sân Stade Louis II. "Toàn đội chơi không đủ tốt và không xứng đáng thắng. Chúng tôi cần nhiều năng lượng hơn, trở lại cách đá như trong hiệp một khi đã áp đảo đối thủ".

Tiền đạo người Na Uy còn không hài lòng với chính anh, dù ghi cả hai bàn cho Man City trong hiệp đầu. "Tôi chỉ tốt ở hiệp đầu, còn hiệp hai thì không". Anh còn tự mô tả bản thân là "giận đến phát điên" khi chứng kiến quả phạt đền ở phút bù giờ của Eric Dier khiến Man City bị cầm hòa 2-2.

Tiền đạo Erling Haaland tức giận sau trận Man City hòa Monaco 2-2 trên sân Louis II, Monaco ở lượt hai vòng bảng Champions League ngày 2/10.

Haaland là một trong bốn thành viên ban cán sự đeo băng thủ quân của Man City mùa này. Theo truyền thông Anh, việc anh công khai bất mãn về đồng đội có thể truyền đi thông điệp tích cực đến các đồng đội, nhưng cũng có thể gây tác dụng ngược.

Hôm 3/10, khi được hỏi về việc này ở họp báo trước trận đấu Brentford ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, HLV Guardiola tỏ ý hoan nghênh thái độ của Haaland. Nhưng ông đồng thời ngầm khuyên học trò giữ kín mọi bất mãn về màn trình diễn của đội bóng, hơn là phơi bày chúng một cách công khai trước truyền thông.

"Tất nhiên, tôi thích các học trò của mình làm vậy. Tuy nhiên, tôi không thích thể hiện cảm xúc những lúc đội bóng chơi tệ trước mặt báo chí. Tôi thích giữ cho riêng mình, chỉ bộc lộ với các cầu thủ ở những nơi riêng tư, thầm kín", nhà cầm quân người Catalonia nói.

Cũng trong trận hòa Monaco, Rodri đã phải rời sân ở phút 60. Theo Guardiola, tiền vệ người Tây Ban Nha mới trở lại sau gần một năm chữa trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối, nên anh chưa thể đạt phong độ cao như trước.

"Rodri đã và đang là một cầu thủ xuất sắc", Guardiola nhấn mạnh. "Nhưng tôi đã nói với cậu ấy, dù Rodri có thể không muốn hiểu, rằng không thể sau 6, 7 hay 8 tháng, một cầu thủ vừa chấn thương nặng sẽ trở lại thi đấu và lấy lại phong độ vốn có. Không thể! Cậu ấy đã nằm viện cả năm, cơ thể thay đổi, nhịp điệu thay đổi".

Nhưng HLV Man City tin rằng học trò sẽ thăng hoa trở lại từ hè sang năm. Ông nói: "Vấn đề sẽ chỉ là thời gian. Rodri sẽ chỉ chơi tốt ở World Cup 2026 với Tây Ban Nha. Ở World Cup, các bạn sẽ được thấy một Rodri hay nhất, và mùa sau sẽ là Rodri hay nhất ở Man City. Còn riêng mùa này, chúng tôi sẽ tìm cách xoay sở".

Hà Phương tổng hợp